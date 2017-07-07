На протестах в Гамбурге 11 человек получили тяжелые ранения

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В результате инцидента во время протестов в западной части Гамбурга 11 демонстрантов получили тяжелые ранения, еще у троих легкие травмы, передает агентство Рейтер со ссылкой на местную пожарную службу.
Саммит G20 проходит в Гамбурге 7-8 июля. По последним данным, число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими на улицах Гамбурга, достигло 159 человек, 45 нарушителей порядка задержаны.
В городе действуют организованные агрессивные группы, они пытаются прорваться к зданию международного торгового центра, где проходит саммит G20. Совершены нападения на несколько полицейских автомобилей, в вертолет правоохранителей была выпущена сигнальная ракета.
За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>