Лидеры G20 рассчитывают на соразмерный ответ СБ ООН на нарушения КНДР

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Лидеры G20 рассчитывают на соразмерный ответ Совета безопасности ООН на очередное нарушение со стороны КНДР, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Лидеры G20 надеются, что Совет Безопасности ООН найдет соразмерный ответ на очередное нарушение со стороны КНДР", — заявила Меркель.

Саммит G20 проходит в Гамбурге 7-8 июля.

КНДР во вторник объявила об успешном испытании своей первой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Высота полета по навесной траектории оценивается в 2802 километра, дальность полета — 933 километра.

Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 км, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Аналогичный вывод озвучил и Пентагон.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>