Трамп заявил, что для него честь встретиться с Путиным

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным честь для него.

Трамп в начале встречи обратился к присутствовавшим в помещении представителям прессы, он смотрел в сторону журналистов, а о Путине говорил в третьем лице: "президент Путин и я обсуждали различные вопросы". После нынешнего разговора, сказал Трамп, он ожидает, что в отношениях РФ и США произойдет много положительного.

После Трамп повернулся к Путину и сказал: "Это честь быть с вами".

Президент РФ со своей стороны сказал, что рад познакомиться с Трампом. Путин при этом на протяжении всего своего заявления обращался лично к Трампу.

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