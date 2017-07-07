Водометы и коктейли Молотова: в Гамбурге продолжаются массовые протесты

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Полиция задействовала водометы для разгона протестующих у парка Альтер Эльб в Гамбурге, где проходит саммит "Большой двадцатки", передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее сообщалось, что независимое антиглобалистское объединение, называющее себя "Добро пожаловать в ад", начало новую акцию протеста у стадиона Миллернтор недалеко от станции метро Санкт-Паули. Они собираются пройти через центр города к зданию международного торгового центра, где проходит саммит G20.

Полиция использовала водометы после того, как сквозь крики и свист антиглобалистов четыре раза послышались похожие на выстрелы звуки. После применения техники часть протестующих разбежалась, а оставшиеся ведут себя мирно.

Как рассказал РИА Новости сотрудник полиции Гамбурга, несанкционированные акции проходят по всему городу. В первой половине дня пятницы во время протестов ранения получили 159 полицейских, задержаны 45 участников беспорядков.

В городе действуют организованные агрессивные группы, которые пытаются прорваться к месту проведения саммита. Радикалы атаковали несколько полицейских автомобилей, выстрелили в служебный вертолет сигнальной ракетой и забросали правоохранителей бутылками с зажигательной смесью.

Активисты, в свою очередь, обвиняют полицию в превышении полномочий, заявляя, что реакция стражей порядка несоразмерна угрозе.

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