Водометы и коктейли Молотова: в Гамбурге продолжаются массовые протесты

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Полиция задействовала водометы для разгона протестующих у парка Альтер Эльб в Гамбурге, где проходит саммит "Большой двадцатки", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Полиция использовала водометы после того, как сквозь крики и свист антиглобалистов четыре раза послышались похожие на выстрелы звуки. После применения техники часть протестующих разбежалась, а оставшиеся ведут себя мирно.
В городе действуют организованные агрессивные группы, которые пытаются прорваться к месту проведения саммита. Радикалы атаковали несколько полицейских автомобилей, выстрелили в служебный вертолет сигнальной ракетой и забросали правоохранителей бутылками с зажигательной смесью.
Активисты, в свою очередь, обвиняют полицию в превышении полномочий, заявляя, что реакция стражей порядка несоразмерна угрозе.
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