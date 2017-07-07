Лидеры США, Южной Кореи и Японии договорились укреплять альянс против КНДР

Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Южной Кореи Мун Чже Ином в Гамбурге. 6 июля 2017

Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Южной Кореи Мун Чже Ином в Гамбурге. 6 июля 2017

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились и дальше укреплять трехсторонний альянс для сдерживания и ответа на любую атаку со стороны КНДР, говорится в совместном заявлении лидеров.

"Три лидера подчеркнули свою приверженность дальнейшему укреплению альянса и обеспечению продолжения наращивания своих возможностей для сдерживания и реагирования на любые атаки со стороны КНДР. Они обязались продолжать продвигать трехстороннее сотрудничество в области безопасности перед лицом угрозы, которую представляет КНДР. Президент Трамп подтвердил твердое обязательство Соединенных Штатов защищать РК и Японию, используя весь спектр традиционных и ядерных возможностей", — отмечается в заявлении, распространенном Белым домом.

Лидеры также "подтвердили важность совместной работы по противодействию угрозе КНДР и достижению полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова мирным путем".

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