Россиянин Мартышев содержится в тюрьме в штате Виргиния

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Россиянин Юрий Мартышев, экстрадированный из Латвии в США по обвинениям в кибермошенничестве, содержится в тюрьме Александрии под контролем американской Службы маршалов, сообщили РИА Новости в пятницу в офисе шерифа города Александрия (штат Виргиния).

"Мы можем подтвердить, что он содержится в тюрьме Александрии. Он находится на попечении Службы маршалов США", — сказали там.

В офисе шерифа отказались сообщать, в каких условиях содержится Мартышев, сославшись на то, что не имеют на это права.

США обвиняют Мартышева по четырем пунктам. Согласно обвинительному заключению, речь идет о тайном сговоре, сговоре с целью совершения электронного мошенничества, электронном мошенничестве и подстрекательстве к преступлению, а также о причинении вреда компьютерным системам.

Служба маршалов США входит в состав министества юстиции. В ее задачи входит обеспечение деятельности федеральных судов, контроль за выполнением приговоров, розыск, арест и надзор за содержанием федеральных преступников.