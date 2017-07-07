В Гамбурге из-за протестов изменили программу для супругов глав G20

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп в аэропорту Гамбурга. 6 июля 2017

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп в аэропорту Гамбурга. 6 июля 2017

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Программа для супругов лидеров стран "Большой двадцатки", участвующих в саммите в Гамбурге, будет изменения из-за напряженной ситуации с безопасностью, пишет газета Welt со ссылкой на агентство DPA.

В частности, вместо намеченного мероприятия в Центре климатических исследований для гостей проведут доклады в отеле Atlantic.

Ранее стало известно, что супруга президента США Дональда Трампа Меланья не смогла поехать на экскурсию в пятницу из-за акций протестов на улицах города.

Как сообщил ранее РИА Новости сотрудник полиции Гамбурга, по итогам акций протеста, которые прошли в пятницу в первой половине дня, 159 полицейских получили ранения, 45 человек задержаны.

В городе действуют организованные агрессивные группы, они пытаются прорваться к зданию международного торгового центра, где проходит саммит G20. Совершены нападения на несколько полицейских автомобилей, в вертолет правоохранителей была выпущена сигнальная ракета.