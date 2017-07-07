Неудачи четы Трампов на G20: без отеля и досуга

Дональд Трамп и его жена Мелания после прибытия на саммит G-20 в Гамбурге. 6 июля 2017

Дональд Трамп и его жена Мелания после прибытия на саммит G-20 в Гамбурге. 6 июля 2017

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время визита на саммит G20 в Гамбурге был вынужден остановиться в гостевом доме местного сената, потому что его администрация не успела забронировать номер в гостинице.

Проблемы возникли у его супруги — Меланья Трамп не смогла поехать на экскурсию из-за акций протестов на улицах города.

По данным BuzzFeed, Белый дом слишком поздно озаботился вопросом размещения президента на саммите "Большой двадцатки". Советники Трампа хотели забронировать Four Seasons, однако после отправки запроса выяснилось, что весь отель на это время выкупила делегация короля Саудовской Аравии.

Остальные гостиницы класса "люкс" также были забронированы. Так, по данным издания, в отеле Reichshof разместилась вьетнамская делегация, в Sofitel остановился турецкий президент, в Park Hyatt проживают президент России, а также премьеры Южной Кореи и Австралии, Meridien принял делегация британского премьера, французский президент остановился в Mövenpick Hotel, а немецкий канцлер, премьеры Канады и Индии поселились в Atlantic Kempinski.

Несколько недель назад СМИ сообщали, что Трампу, возможно, придется остановиться в гостинице в Берлине, а в Гамбург его доставят на вертолете. Позже появилась информация о том, что президент разместится в гостевом доме Гамбургского сената.

В полиции журналистам лишь заявили, что гостевом доме проживает "делегация на саммит".

На этом проблемы американской делегации на саммите "Большой двадцатки" не закончились. Агентство Франс Пресс со ссылкой на DPA сообщает, что первая леди Меланья Трамп не смогла присоединиться к экскурсии по порту Гамбурга из-за акций протеста, которые продолжаются в городе второй день.

"Полиция Гамбурга не может предоставить нам возможность покинуть (резиденцию)", — цитирует агентство заявление представителя Трампов Стефани Гришам.

Как сообщается, Меланья вместе с другими супругами членов иностранных делегаций вместо экскурсии в климатический центр примут участие в презентациях исследователей по климату в отеле Hamburg.

Ранее в полиции Гамбурга РИА Новости сообщили, что в результате акций протеста 159 полицейских получили ранения, 45 человек задержаны.

По данным силовиков, группы агрессивных людей пытаются прорваться к зданию международного торгового центра, где проходит саммит G20. Митингующие атаковали несколько полицейских автомобилей, а вертолет правоохранителей обстреляли сигнальной ракетой.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн репортаже РИА Новости>>