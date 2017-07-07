Боевики ИГ* убили в Мосуле двух журналистов иракского телеканала

БЕЙРУТ, 7 июл — РИА Новости. Корреспондент и оператор иракского телеканала "Хуна Салахеддин" погибли при исполнении своих служебных обязанностей на юге Мосула, сообщает информационный портал "Аль-Гхад пресс" со ссылкой на собственный источник.

"Корреспондент Хезб Хизап Дулейми с телеканала "Хуна Салахеддин" и его оператор Сууд Ат-Даури убиты боевиками ИГ*", — цитирует телеканал слова источника.

О подробностях гибели журналистов не сообщается.

На прошлой неделе премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь ИГ* в 2014 году провозгласил "халифат", является "концом игиловского лжегосударства".

Представитель коалиции Райан Дилон отметил, что о полном освобождении города может быть объявлено в течение нескольких дней.

*Террористическая организация, запрещенная в России