Боевики ИГ* убили в Мосуле двух журналистов иракского телеканала

БЕЙРУТ, 7 июл — РИА Новости. Корреспондент и оператор иракского телеканала "Хуна Салахеддин" погибли при исполнении своих служебных обязанностей на юге Мосула, сообщает информационный портал "Аль-Гхад пресс" со ссылкой на собственный источник.
О подробностях гибели журналистов не сообщается.
На прошлой неделе премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь ИГ* в 2014 году провозгласил "халифат", является "концом игиловского лжегосударства".
Представитель коалиции Райан Дилон отметил, что о полном освобождении города может быть объявлено в течение нескольких дней.
*Террористическая организация, запрещенная в России