Боевики ИГ* предприняли попытку контрнаступления в Мосуле

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Боевики террористической группировки ИГ* предприняли попытку контрнаступления на правительственные силы в иракском Мосуле, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в армии Ирака.
Отмечается, что террористы ведут бои на севере старого города. В боях участвуют от 50 до 100 боевиков.
По словам врача одного из медпунктов, медики оказывают помощь по меньшей мере десяти раненным военнослужащим.
Боевики продолжают удерживать плацдарм площадью 250 квадратных метров на берегу реки Тигр, в связи с чем масштаб разрушений в городе может еще вырасти.
На прошлой неделе премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь ИГ* в 2014 году провозгласил "халифат", является "концом игиловского лжегосударства". Представитель коалиции Райан Диллон отметил, что о полном освобождении города может быть объявлено в течение нескольких дней.
*Террористическая организация, запрещенная в России