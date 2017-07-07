Боевики ИГ* предприняли попытку контрнаступления в Мосуле

Иракские военные на улице в старом городе Мосула. Архивное фото

Иракские военные на улице в старом городе Мосула. Архивное фото

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Боевики террористической группировки ИГ* предприняли попытку контрнаступления на правительственные силы в иракском Мосуле, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в армии Ирака.

Отмечается, что террористы ведут бои на севере старого города. В боях участвуют от 50 до 100 боевиков.

Боевики с полудня вынудили правительственные силы отступить примерно на 75 метров, появился риск, что ИГ* продвинется и на других направлениях в этом районе.

По словам врача одного из медпунктов, медики оказывают помощь по меньшей мере десяти раненным военнослужащим.

Боевики продолжают удерживать плацдарм площадью 250 квадратных метров на берегу реки Тигр, в связи с чем масштаб разрушений в городе может еще вырасти.

На прошлой неделе премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь ИГ* в 2014 году провозгласил "халифат", является "концом игиловского лжегосударства". Представитель коалиции Райан Диллон отметил, что о полном освобождении города может быть объявлено в течение нескольких дней.

*Террористическая организация, запрещенная в России