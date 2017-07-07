Песков: Россию не уведомляли об инциденте в отеле, где остановился Путин

ГАМБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Российской стороне неизвестно о каких-либо инцидентах в отеле, где остановился президент РФ Владимир Путин на время участия в саммите G20, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет", — сказал он, отвечая на вопрос, были ли какие-то инциденты, сообщали ли о них российской стороне.

Немецкий таблоид Bild сообщил о нападении на охрану отеля в Гамбурге, в котором остановился президент России Владимир Путин. Кроме того, в этой же гостинице остановились премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

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