Меркель рассказала, почему символом саммита G20 стал морской узел

В выставочном центре Hamburg Messe в Гамбурге накануне саммита G20. 6 июля 2017

В выставочном центре Hamburg Messe в Гамбурге накануне саммита G20. 6 июля 2017

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила смысл логотипа саммита G20.

Символом председательства ФРГ в "двадцатке" стал морской узел, затянутый не до конца.

"Чем больше затягиваешь, тем становится крепче узел — взаимодействие", — сказала Меркель, открывая первую панельную сессию саммита в Гамбурге.

В заседании принимают участие 20 крупнейших экономик мира, а также приглашённые страны, в частности, Нидерланды и Испания.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн репортаже РИА Новости>>