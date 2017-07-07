Участники G20 постараются достичь успехов саммита, считает Меркель

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила уверенность, что каждый участник G20 приложит усилия для достижения успехов саммита.

"Миллионы людей, которые сейчас следят за происходящим, с беспокойством надеются, что мы сможем внести вклад в решение их проблем. Я думаю, именно в этом духе мы должны сотрудничать. Я уверена, что каждый здесь приложит усилия, чтобы достичь хороших результатов", — сказала Меркель в своей вступительной речи.

Саммит G20 проходит в Гамбурге 7-8 июля.

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