В Киеве вновь допросят журналистов, попавших на сайт "Миротворец"

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Полиция Киева вновь вызывает на допрос для дачи показаний в качестве свидетелей журналистов, чьи фамилии были опубликованы на сайте "Миротворец", сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

В мае 2016 года на сайте "Миротворец" появились списки нескольких тысяч журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них начали поступать угрозы. Прокуратура Киева возбудила уголовное дело, после чего "Миротворец" заявил о прекращении работы. Однако позже на сайте появились обновленные списки журналистов, получавших аккредитацию в ДНР.

"С целью объективного расследования и принятия неотложных мер реагирования полиция просит представителей СМИ, чьи фамилии и контактные данные размещены на страницах вышеупомянутого сайта и которые вследствие этого получили или испытывают препятствование их законной профессиональной деятельности, обратиться в следственное управление ГУНП в Киеве для дачи показаний в качестве свидетелей", — говорится в сообщении.

Нацполиция планирует провести допрос журналистов в рамках расследования уголовного дела по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию данных работников СМИ "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

Послы стран "большой семерки" в Киеве также выразили глубокую обеспокоенность публикацией списка журналистов. Дипломаты призвали сайт убрать личные данные работников СМИ и подчеркнули, что они должны иметь возможность свободно освещать любые события в Донбассе и других местах.