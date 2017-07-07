На демонстрациях в Гамбурге задержали 45 человек

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В Гамбурге, где проходит саммит G20, 159 полицейских ранены, 45 человек задержаны по итогам акций протеста, которые прошли в пятницу в первой половине дня, заявили РИА Новости в полиции.

"По последним данным, 159 полицейских ранены, информации о пострадавших со стороны демонстрантов нет. В данный момент по всему городу проходят несанкционированные акции. Задержаны 45 человек, в их отношении ведутся следственные действия", — заявил сотрудник полиции.

Саммит G20 проходит в Гамбурге 7-8 июля.

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