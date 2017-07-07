На демонстрациях в Гамбурге задержали 45 человек
14:4207.07.2017
(обновлено: 14:49 07.07.2017)
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ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В Гамбурге, где проходит саммит G20, 159 полицейских ранены, 45 человек задержаны по итогам акций протеста, которые прошли в пятницу в первой половине дня, заявили РИА Новости в полиции.
"По последним данным, 159 полицейских ранены, информации о пострадавших со стороны демонстрантов нет. В данный момент по всему городу проходят несанкционированные акции. Задержаны 45 человек, в их отношении ведутся следственные действия", — заявил сотрудник полиции.
Саммит G20 проходит в Гамбурге 7-8 июля.
За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн репортаже РИА Новости>>
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Полиция газом разгоняла протестующих против саммита G20 в Гамбурге