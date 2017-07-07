СМИ сообщили о нападении на охрану отеля в Гамбурге, где остановился Путин

Дым над Гамбургом во время проведения саммита G20. 7 июля 2017

Дым над Гамбургом во время проведения саммита G20. 7 июля 2017

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Немецкий таблоид Bild сообщил об атаке на охрану отеля в Гамбурге, в котором остановился президент России Владимир Путин.

Также в этой гостинице остановились премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российской стороне не сообщали об инциденте.

В полиции отказались подтвердить данные об атаке, добавив, что стычки с демонстрантами продолжаются "по всему городу".

В Гамбурге 7-8 июля проходит саммит G20, сопровождающийся массовыми демонстрациями антиглобалистов. В столкновениях с активистами уже пострадали более 130 полицейских.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн репортаже РИА Новости>>