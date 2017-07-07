МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Немецкий таблоид Bild сообщил об атаке на охрану отеля в Гамбурге, в котором остановился президент России Владимир Путин.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российской стороне не сообщали об инциденте.
В полиции отказались подтвердить данные об атаке, добавив, что стычки с демонстрантами продолжаются "по всему городу".
В Гамбурге 7-8 июля проходит саммит G20, сопровождающийся массовыми демонстрациями антиглобалистов. В столкновениях с активистами уже пострадали более 130 полицейских.
За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн репортаже РИА Новости>>