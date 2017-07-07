Израиль раскритиковал решение ЮНЕСКО признать Хеврон палестинским наследием

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Израиля раскритиковал ЮНЕСКО за признание исторической части города Хеврона палестинским объектом Всемирного наследия, назвав решение пятном на репутации организации и обвинив ее в пропаганде ложного исторического нарратива.
"Решение ЮНЕСКО по Хеврону и Гробнице патриархов — это моральное пятно. Иррелевантная организация продвигает фальшивую историю. Позор ЮНЕСКО", — написал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Эммануэль Нахшон в блоге микросообщений Twitter.
The #Jewish people's glorious history in #israel started in #Hebron.No @UNESCO lies and FAKE HISTORY can change that. Truth is eternal🇮🇱🇮🇱— Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) 7 июля 2017 г.
"Славная история еврейского народа началась в Хевроне. Ни ложь ЮНЕСКО, ни фальшивая история не изменят это. Правда вечна", — добавил он.
Хеврон находится на Западном берегу реки Иордан в 30 километрах южнее Иерусалима. Там, в окружении сотен тысяч палестинцев, живут несколько сот еврейских поселенцев под охраной израильских войск. В городе расположена Гробница патриархов, которых и евреи, и арабы почитают как прародителей своих народов.