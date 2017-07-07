Израиль раскритиковал решение ЮНЕСКО признать Хеврон палестинским наследием

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Израиля раскритиковал ЮНЕСКО за признание исторической части города Хеврона палестинским объектом Всемирного наследия, назвав решение пятном на репутации организации и обвинив ее в пропаганде ложного исторического нарратива.

Недовольство израильтян вызвало то, что ЮНЕСКО проигнорировала роль и значение города, который расположен на Западном берегу реки Иордан, в истории и традиции еврейского народа.

"Решение ЮНЕСКО по Хеврону и Гробнице патриархов — это моральное пятно. Иррелевантная организация продвигает фальшивую историю. Позор ЮНЕСКО", — написал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Эммануэль Нахшон в блоге микросообщений Twitter.

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"Славная история еврейского народа началась в Хевроне. Ни ложь ЮНЕСКО, ни фальшивая история не изменят это. Правда вечна", — добавил он.

Хеврон находится на Западном берегу реки Иордан в 30 километрах южнее Иерусалима. Там, в окружении сотен тысяч палестинцев, живут несколько сот еврейских поселенцев под охраной израильских войск. В городе расположена Гробница патриархов, которых и евреи, и арабы почитают как прародителей своих народов.