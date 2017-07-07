ЮНЕСКО внесла палестинский Хеврон в список Всемирного наследия под угрозой

ПАРИЖ, 7 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО в пятницу принял решение о внесении Старого города палестинского Хеврона в список Всемирного наследия и в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой, говорится в сообщении в официальном аккаунте организации в сети микроблогов Twitter.
Just inscribed on @UNESCO #WorldHeritage List & World Heritage in Danger List: Hebron/Al-Khalil Old Town, #Palestine https://t.co/ztbb8RIMiZ pic.twitter.com/2hLGRciASq— UNESCO (@UNESCO) 7 июля 2017 г.
Как отмечает агентство Франс Пресс, в поддержку решения поступило 12 голосов, против — три. Еще шесть делегаций воздержались от голосования.
В польском Кракове 2 июля началась 41-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.