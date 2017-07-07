ЮНЕСКО внесла палестинский Хеврон в список Всемирного наследия под угрозой

ПАРИЖ, 7 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО в пятницу принял решение о внесении Старого города палестинского Хеврона в список Всемирного наследия и в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой, говорится в сообщении в официальном аккаунте организации в сети микроблогов Twitter.

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Хеврон, называемый также Эль-Халиль, находится на Западном берегу реки Иордан в 30 километрах от Иерусалима. Он является одним из древнейших городов мира. На территории города находится Гробница патриархов — святыня, почитаемая как иудеями, так и мусульманами.

Как отмечает агентство Франс Пресс, в поддержку решения поступило 12 голосов, против — три. Еще шесть делегаций воздержались от голосования.

В польском Кракове 2 июля началась 41-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.