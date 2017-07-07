В Гамбурге демонстранты забросали полицейских коктейлями Молотова

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Демонстранты в Гамбурге, где в эти дни проходит саммит "большой двадцатки", забросали полицейских бутылками с зажигательной смесью, заявили в местной полиции.

"На улице Хольстенштрассе коллег забросали коктейлями Молотова, горят баррикады", — сообщается в микроблоге Twitter полиции.

Число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими на улицах Гамбурга, достигло к утру пятницы 130 человек, 37 нарушителей порядка задержали.

В городе действуют организованные агрессивные группы, они пытаются прорваться к зданию международного торгового центра, где проходит саммит G20. Радикалы атаковали несколько полицейских автомобилей, служебный вертолет обстреляли сигнальной ракетой.

Активисты в свою очередь обвиняют полицию в превышении полномочий, заявляя, что реакция полиции несоразмерна угрозе, а использование водометов и перцового газа против демонстрантов неприемлемо.