Стычки с полицией и полная безмятежность: в Гамбурге начался саммит G20

Полиция на акции протеста против предстоящего саммита G20 в Гамбурге. Архивное фото

Полиция на акции протеста против предстоящего саммита G20 в Гамбурге. Архивное фото

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Пока в одних районах немецкого Гамбурга проходят демонстрации и протесты в связи с саммитом "большой двадцатки", выливающиеся к стычкам с полицией, в других частях города воцарилась тишина, которую не всегда заметишь даже в воскресный день.

Еще накануне в городе прошли протесты, обернувшиеся стычками с полицией. В результате почти 111 полицейских получили ранения. Волнения продолжились и в пятницу: полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, маршировавших утром по улицам города.

В полиции Гамбурга, подводя итоги утренним столкновениям, сообщили, что были атакованы две полицейские машины с находящимися внутри патрулями, в пустой полицейский автомобиль был брошен коктейль Молотова, бутылка не разорвалась. Кроме того, был атакован полицейский вертолет, рядом с которым прошла выпущенная сигнальная ракета.

Мирные протестующие даже предупредили своих сторонников о том, что в городе действуют группы радикально настроенных активистов, рассказал РИА Новости официальный представитель объединения Attac Роланд Сюз. "Однако уличные протесты — это наше демократическое право", — добавил он.

Активисты обвиняют полицию в превышении полномочий, заявляя, что реакция полиции несоразмерна угрозе, а использование водометов и перцового газа против демонстрантов неприемлемо.

Как минимум, в центральной части Гамбурга практически нет людей. Лишь некоторые кафе и магазины открыли свои двери для немногочисленных посетителей в пятницу, основная часть — закрыта. Несколько улиц и станций метрополитена перекрыты, что значительно затрудняет передвижение.

Полицейских на улицах по-прежнему много: иногда появляется ощущение, что кроме них в городе никого больше нет. Периодически раздается звук сирены — и по тихим улицам Гамбурга проносится колонна из полицейских машин, реагирующих на очередной вызов. После снова воцаряется тишина.

Недалеко от места проведения саммита собралась группа противников G20. Порядка пятидесяти человек выкраивают лозунги, у одного из них — транспарант с надписью "G20 — это часть проблемы, а не решения!", однако демонстранты настроены мирно.

Саммит G20 проходит в Гамбурге 7-8 июля.

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