Стычки с полицией и полная безмятежность: в Гамбурге начался саммит G20

14:1007.07.2017
(обновлено: 14:12 07.07.2017)
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ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Пока в одних районах немецкого Гамбурга проходят демонстрации и протесты в связи с саммитом "большой двадцатки", выливающиеся к стычкам с полицией, в других частях города воцарилась тишина, которую не всегда заметишь даже в воскресный день.
Еще накануне в городе прошли протесты, обернувшиеся стычками с полицией. В результате почти 111 полицейских получили ранения. Волнения продолжились и в пятницу: полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, маршировавших утром по улицам города.
В полиции Гамбурга, подводя итоги утренним столкновениям, сообщили, что были атакованы две полицейские машины с находящимися внутри патрулями, в пустой полицейский автомобиль был брошен коктейль Молотова, бутылка не разорвалась. Кроме того, был атакован полицейский вертолет, рядом с которым прошла выпущенная сигнальная ракета.
Мирные протестующие даже предупредили своих сторонников о том, что в городе действуют группы радикально настроенных активистов, рассказал РИА Новости официальный представитель объединения Attac Роланд Сюз. "Однако уличные протесты — это наше демократическое право", — добавил он.
Активисты обвиняют полицию в превышении полномочий, заявляя, что реакция полиции несоразмерна угрозе, а использование водометов и перцового газа против демонстрантов неприемлемо.
В преддверии саммита G20 в Гамбурге проходят многотысячные акции протеста.
На улицу вышли антиглобалисты, представители организаций по защите окружающей среды и прав потребителей, профсоюзы, правозащитники, правые и левые экстремисты.
Накануне во время согласованной с властями акции в районе Хафенштрассе группа из тысячи человек попыталась организовать столкновения с полицией. Протестующие бросали камни, файеры и бутылки. В результате организаторы были вынуждены объявить акцию завершенной.
Некоторые акции протеста продолжили и ночью. Полиция была вынуждена применить водометы и перцовый газ.
Организаторы протестов в Гамбурге обвинили полицию в превышении полномочий при разгоне протестующих.
"Реакция полиции совершенно несоразмерна, использование водометов и перцового газа против демонстрантов неприемлемо. Мы вынуждены выносить с согласованных акций своих товарищей, в отношении которых использованы спецсредства", - отметил официальный представитель объединения Attac Роланд Сюз.
Среди пострадавших в столкновениях много полицейских. По данным издания Welt, к утру пятницы ранения получили 130 полицейских, 12 из них пока не могут продолжать нести службу.
Всего в дни саммита безопасность в Гамбурге обеспечивают порядка 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов Германии.
Кроме того, спецгруппы из Нидерландов и Австрии отвечают за то, чтобы прибывающие на саммит главы государств и правительств, а также тысячи членов делегаций безопасно проследовали через город.
Ради безопасности участников G20 также организована зона безопасности в 38 квадратных километрах вокруг выставочного центра, где пройдет саммит. Она огорожена металлическими решетками.
Доступ в зону безопасности вокруг выставочного центра строго ограничен, полиция контролирует безопасность на всей этой территории.
Однако по данным правоохранительных органов, сейчас в Гамбурге действуют группы радикально настроенных активистов, которые пытаются прорваться зданию международного торгового центра, где проходит G20.
Участница акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге.
Протестующие пытаются блокировать улицы Гамбурга в районе проведения саммита G20.
Полицейские и местные жители во время акции протеста в Гамбурге.
На данный момент известно о 37 задержанных протестующих.
Полиция водометом разгоняет участников акции протеста.
Во время акций протестов активисты напали на несколько полицейских автомобилей и обстреляли сигнальными ракетами служебный вертолет.
Как минимум, в центральной части Гамбурга практически нет людей. Лишь некоторые кафе и магазины открыли свои двери для немногочисленных посетителей в пятницу, основная часть — закрыта. Несколько улиц и станций метрополитена перекрыты, что значительно затрудняет передвижение.
Полицейских на улицах по-прежнему много: иногда появляется ощущение, что кроме них в городе никого больше нет. Периодически раздается звук сирены — и по тихим улицам Гамбурга проносится колонна из полицейских машин, реагирующих на очередной вызов. После снова воцаряется тишина.
Недалеко от места проведения саммита собралась группа противников G20. Порядка пятидесяти человек выкраивают лозунги, у одного из них — транспарант с надписью "G20 — это часть проблемы, а не решения!", однако демонстранты настроены мирно.
Саммит G20 проходит в Гамбурге 7-8 июля.
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Полиция газом разгоняла протестующих против саммита G20 в Гамбурге
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