Источник узнал, что хотят предложить США вместо соглашения по климату

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. США в проекте финального коммюнике лидеров G20 предлагают другим странам помощь в освоении экологически чистых технологий на ископаемом топливе, заявил РИА Новости источник на форуме в Гамбурге.

"Интересно, мы видим сейчас в коммюнике, что США предлагают свою помощь другим странам с так называемыми чистыми технологиями на ископаемом топливе, это было в проекте коммюнике, я видел", — сказал источник РИА Новости.

Источник сомневается, что США изменят свою позицию по Парижскому климатическому соглашению, о выходе из которого в прошлом месяце объявил американский президент Дональд Трамп. "Я не жду, что США изменят свое мнение об этом, но очень важно, чтобы остальные 19 стран объединились и не позволили Соединенным Штатам уничтожить соглашение", — сказал источник.

Вместе с тем, источник отметил, что США должны выбрать, будут ли они вместе со всеми бороться с экологическими проблемами или же выберут свой путь. "Соединенные Штаты должны сделать выбор: остаются ли они в (соглашении — ред.) или выходят из него. Мы не можем принять ситуацию, когда они пытаются быть одновременно и там, и там", — заключил источник.

В июне президент США Дональд Трамп заявил о решении выйти из Парижского соглашения по климату, так как, по его мнению, оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб американским экономическим интересам, а кроме того, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского Трамп предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

Саммит G20 проходит 7-8 июля в Гамбурге. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров стран G20 присоединиться к усилиям ООН по борьбе с климатическими изменениями и экстремизмом.

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