В Японии число жертв ливневых дождей возросло до 11 человек

ТОКИО, 7 июл – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Число жертв ливневых дождей и вызванных ими оползней и затоплений в префектурах Фукуока и Оита на юго-западе Японии увеличилось до 11 человек.

По данным телеканала NHK , тела четырех человек были обнаружены в городе Асакура префектуры Фукуока. Ранее сообщалось о семи погибших и 14 пропавших без вести.

В префектурах Оита, Фукуока, Кумамото по-прежнему сохраняется режим эвакуации для 96 тысяч человек. Продвижение атмосферного фронта заставило власти объявить эвакуацию для 23 тысяч человек в городе Китакюсю.

В трех районах деревни Тохо в префектуре Фукуока от сообщения оказались отрезаны более 700 человек. В деревне затоплены дороги, доставка гуманитарной помощи невозможна. До этого часа доставка помощи вертолетами также была невозможна из-за нелетной погоды. На место бедствия брошены 7,5 тысячи сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны.