В Японии число жертв ливневых дождей возросло до 11 человек

ТОКИО, 7 июл – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Число жертв ливневых дождей и вызванных ими оползней и затоплений в префектурах Фукуока и Оита на юго-западе Японии увеличилось до 11 человек.NHK, тела четырех человек были обнаружены в городе Асакура префектуры Фукуока. Ранее сообщалось о семи погибших и 14 пропавших без вести.
В префектурах Оита, Фукуока, Кумамото по-прежнему сохраняется режим эвакуации для 96 тысяч человек. Продвижение атмосферного фронта заставило власти объявить эвакуацию для 23 тысяч человек в городе Китакюсю.