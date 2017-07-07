В Гамбурге во время протестов пострадали не менее 130 полицейских

Полиция на акции протеста против предстоящего саммита G20 в Гамбурге

Полиция на акции протеста против предстоящего саммита G20 в Гамбурге

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими на улицах Гамбурга, где в эти дни проходит саммит "большой двадцатки", достигло к утру пятницы 130 человек, 37 нарушителей порядка задержаны, сообщила газета Welt.

Ранее полиция заявила РИА Новости о 111 раненых полицейских.

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По данным издания, в одного из полицейских попала петарда, он получил ожоги обширной части тела и сетчатки глаза. Из всех пострадавших полицейских 12 человек не в состоянии продолжать нести службу.

В Гамбурге действуют организованные агрессивные группы, они пытаются прорваться к зданию международного торгового центра, где проходит саммит G20. Совершено нападение на несколько полицейских автомобилей, служебный вертолет обстрелян сигнальной ракетой.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн репортаже РИА Новости>>