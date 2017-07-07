Песков назвал главную тему обсуждения глав G20

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Главы государств на встрече G20 в Гамбурге обсуждают проблему терроризма, так как этого требуют реалии сегодняшнего дня, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Саммит "большой двадцатки" открылся в пятницу в Гамбурге.

"Сейчас начался очень важный ретрит, эксперты между собой его называют нулевым ретритом, или встречей, где принимают участие только главы государств, правительств — участники двадцатки, без шерп, без помощников. Идет обсуждение вопросов терроризма, собственно, реалии сегодняшнего времени диктуют необходимость обсуждения этих тем наряду, непосредственно, с профильными вопросами, которые стоят на повестке дня этого международного форума", — сказал Песков.

Он добавил, что после этого совещания состоится первое рабочее заседание, посвященное экономическим вопросам.

"Далее, завершив обсуждение терроризма, главы государств и правительств начнут уже первый ретрит, это будет уже с участием шерп, там будет наш министр финансов, министр экономики тоже находится. Первый посвящен вопросам экономики… это и вопросы конкуренции, и вопросы протекционизма, и много других тем. Я знаю, что наша шерпа уже неоднократно брифинговала, давала интервью, эти вопросы также были изложены в авторской статье Путина, которая опубликована здесь в Германии", — сказал Песков.