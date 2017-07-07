Песков рассказал, как прошла встреча лидеров БРИКС на полях G20

Владимир Путин принимает участие во встрече лидеров стран БРИКС в преддверии саммита Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Владимир Путин принимает участие во встрече лидеров стран БРИКС в преддверии саммита Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Рабочая встреча лидеров стран-участниц БРИКС на полях саммита G20 в Гамбурге, состоявшаяся утром в пятницу, прошла конструктивно, формат таких встреч в рамках крупных международных многосторонних мероприятий подтвердил свою эффективность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодняшний день начался с саммита БРИКС. Вы знаете, что в целом крупные международные многосторонние мероприятия страны-участницы БРИКС используют для того, чтобы вначале традиционно скоординировать свои подходы, свои позиции — это стало уже хорошей традицией, которая подтвердила сегодня свою эффективность. Состоялась очень конструктивная рабочая встреча", — сообщил Песков журналистам в пятницу.

Он напомнил, что сейчас в БРИКС председательствует Китай. "И сейчас все будут готовиться к саммиту БРИКС, который пройдет в Китае", — добавил пресс-секретарь российского президента.

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