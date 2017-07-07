Песков рассказал, как прошла встреча лидеров БРИКС на полях G20
12:4007.07.2017
(обновлено: 12:48 07.07.2017)
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Рабочая встреча лидеров стран-участниц БРИКС на полях саммита G20 в Гамбурге, состоявшаяся утром в пятницу, прошла конструктивно, формат таких встреч в рамках крупных международных многосторонних мероприятий подтвердил свою эффективность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодняшний день начался с саммита БРИКС. Вы знаете, что в целом крупные международные многосторонние мероприятия страны-участницы БРИКС используют для того, чтобы вначале традиционно скоординировать свои подходы, свои позиции — это стало уже хорошей традицией, которая подтвердила сегодня свою эффективность. Состоялась очень конструктивная рабочая встреча", — сообщил Песков журналистам в пятницу.
Он напомнил, что сейчас в БРИКС председательствует Китай. "И сейчас все будут готовиться к саммиту БРИКС, который пройдет в Китае", — добавил пресс-секретарь российского президента.
За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн репортаже РИА Новости>>
Президент России Владимир Путин прибыл в Гамбург ночью. Российский лидер примет участие в рабочих заседаниях G20, посвященных различным тематикам, а также в неформальной встрече, посвященной борьбе с терроризмом. Кроме того, "на полях" саммита Путин проведет переговоры с коллегами из США, Франции, Германии, Турции, премьерами Японии и Австралии.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи Грегуар и сыном Адрианом.
Председатель КНР Си Цзиньпин.
Президент Южной Кореи Мун Джэин с супругой Ким Джонсук.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель накануне саммита G20.
Президент Сенегала Маки Салл.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Президент ЮАР Джейкоб Зума с супругой Глорией Бонги Нгема.
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.
Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель накануне саммита G20.
Мэр Гамбурга Олаф Шольц приветствует президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Брижит Тронье в аэропорту Гамбурга
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ со своей супругой Акиэ.
Президент Бразилии Мишел Темер и канцлер ФРГ Ангела Меркель на открытии саммита G20 в Гамбурге.
Президент Аргентины Маурисио Макри с супругой Хулианой Авада.
Президент Республики Индонезии Джоко Видодо с супругой Ирианой в аэропорту Гамбурга.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Канцлер Германии Ангела Меркель приветствует президента Италии Паоло Джентилони.
Государственный министр Саудовской Аравии Ибрагим Абдулазиз аль-Ассаф.