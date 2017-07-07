Путину доложили о заявлениях Трампа в Польше, заявил Песков

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину известно о сделанных американским лидером Дональдом Трампом заявлениях о России, эти слова президента США принимаются к сведению, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Трамп прибыл в Варшаву в среду, в четверг он принял участие в переговорах с руководством Польши, а также саммите Трехморья, после чего выступил с речью на площади Красиньских.

"Безусловно, обо всех заявлениях господина Трампа, которые он делал в Польше, других официальных лиц из Вашингтона, мы подробно докладывали господину Путину для его информации в ходе подготовке к предстоящей двусторонней встрече с Трампом", — сказал Песков журналистам в пятницу.

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, как воспринял Путин сделанное в ходе визита в Польшу заявление Трампа с призывом к России перестать дестабилизировать Украину и поддерживать иранский и сирийский режимы.

"Он (Путин – ред.) принимает это к сведению",- сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина на вопрос о том, не испортят ли заявления Трампа предстоящую двустороннюю встречу лидеров двух стран, призвал дождаться этого контакта.

"Давайте дождемся итогов встречи, тогда будет понятно, давайте не будем забегать вперед, встречи еще не было",- сказал Песков.

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