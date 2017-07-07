Песков рассказал, как Меркель приняла Путина на встрече участников G20

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель радушно встретила Владимира Путина во время церемонии приветствия участников саммита G20, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Во время церемонии Путин и Меркель, улыбаясь, обменялись несколькими словами, пожали друг другу руки и сфотографировались перед камерами, как это предусматривает протокол.
Саммит G20 проходит в Гамбурге 7-8 июля. Российский лидер приехал на саммит вслед за турецким президентом Тайипом Эрдоганом. На полях G20 состоится первая личная встреча Путина и президента США Дональда Трампа.
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