Песков рассказал, как Меркель приняла Путина на встрече участников G20

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель принимают участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель принимают участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге. 7 июля 2017

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель радушно встретила Владимира Путина во время церемонии приветствия участников саммита G20, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Они прекрасно встретились, Меркель – радушная хозяйка этого мероприятия, она встретила Путина, и они начали ретрит вместе с другими главами государств и правительств", — сказал Песков.

Во время церемонии Путин и Меркель, улыбаясь, обменялись несколькими словами, пожали друг другу руки и сфотографировались перед камерами, как это предусматривает протокол.

Саммит G20 проходит в Гамбурге 7-8 июля. Российский лидер приехал на саммит вслед за турецким президентом Тайипом Эрдоганом. На полях G20 состоится первая личная встреча Путина и президента США Дональда Трампа.

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