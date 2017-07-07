Путин с нетерпением ждет встречи с Трампом на G20

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Владимир Путин, как и президент США Дональд Трамп, с нетерпением ожидает обсуждения различных вопросов на их встрече в рамках G20 в Гамбурге, сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Трамп в своем микроблоге в Twitter написал, что с нетерпением ждет встречи с мировыми лидерами, в том числе с российским президентом Владимиром Путиным, на саммите G20, есть много тем для обсуждения. Встреча Путина и Трампа в Гамбурге пройдет в пятницу во второй половине дня.

"Ответ положительный", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ждет ли и Путин так же с нетерпением встречу с Трампом, и много ли у него к нему вопросов.

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