Путин и Меркель пожали друг другу руки на встрече участников G20

11:4407.07.2017
(обновлено: 11:48 07.07.2017)
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ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обменялись рукопожатием в ходе церемонии приветствия участников саммита G20, который открывается в пятницу в Гамбурге.
Российский лидер приехал на саммит вслед за турецким президентом Тайипом Эрдоганом.
Путин и Меркель, улыбаясь, обменялись несколькими словами, пожали друг другу руки и сфотографировались перед камерами, как это предусматривает протокол.
Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.
За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн репортаже РИА Новости>>
Президент России Владимир Путин прибыл в Гамбург ночью. Российский лидер примет участие в рабочих заседаниях G20, посвященных различным тематикам, а также в неформальной встрече, посвященной борьбе с терроризмом. Кроме того, "на полях" саммита Путин проведет переговоры с коллегами из США, Франции, Германии, Турции, премьерами Японии и Австралии.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи Грегуар и сыном Адрианом.
Председатель КНР Си Цзиньпин.
Президент Южной Кореи Мун Джэин с супругой Ким Джонсук.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель накануне саммита G20.
Президент Сенегала Маки Салл.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Президент ЮАР Джейкоб Зума с супругой Глорией Бонги Нгема.
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.
Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель накануне саммита G20.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ со своей супругой Акиэ.
Президент Аргентины Маурисио Макри с супругой Хулианой Авада.
Президент Республики Индонезии Джоко Видодо с супругой Ирианой в аэропорту Гамбурга
Премьер-министр Индии Нарендра Моди.