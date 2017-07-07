МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Американский сенат вмешался в скандал с изъятием российской дипломатической собственности. Трое парламентариев потребовали от президента Дональда Трампа не возвращать резиденции Москве.
Суть скандала
Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне, которые являются дипломатической собственностью Москвы.
В российском МИД действия Вашингтона назвали "правовым шабашем в стране юристов".
В американском законодательстве полномочия США в отношении собственности иностранных дипмиссий трактуются довольно широко. Так, одна из статей гласит, что госсекретарь может потребовать, чтобы представительство любой страны отказалось от использования недвижимости, если это "необходимо для защиты национальных интересов Соединенных Штатов". Однако слов о "запрете/лишении доступа" в тексте закона нет.
Позиция сенаторов
Сенаторы выразили "глубокую обеспокоенность" сообщениями представителей администрации США о том, что на встрече с Путиным будет обсуждаться возврат посольских дач ("dachas" — как пишут авторы послания).
"Возвращение этих двух объектов России в то время как Кремль отказывается отвечать за свою кампанию влияния против США укрепит президента Владимира Путина и будет способствовать опасной эскалации дестабилизирующей деятельности Кремля против демократий во всем мире", — отметили парламентарии.
Сенаторы также заявили, что видят "ограниченность" желания Москвы работать "вместе с США". Политики призвали Трампа "возвращение объектов из любых переговоров и обсуждений".
Позиция Москвы
"Что касается принципа, то о принципе взаимности мы говорили. Что касается того, что, безусловно, терпение российской стороны в этом плане на исходе, это тоже говорилось на разных уровнях. Уже что касается нюансов, это скорее вопрос нашего внешнеполитического ведомства", — сказал тогда Песков, отвечая вопрос журналистов об ответных мерах.
В свою очередь, помощник президента Юрий Ушаков напомнил, что в декабре прошлого года Москва проявила "необычайную гибкость и конструктивный подход", не став вводить аналогичные меры.
"Терпения у российской стороны хватает, но оно не безгранично. Я думаю, что президенты проведут разговор по самым важным вопросам международной и двусторонней повестки дня, но какие-то поручения, например, госдепартаменту в этой связи, конечно, должны быть даны", — отметил помощник российского президента.
Дипломатическая собственность как символ борьбы с Москвой
Директор Научно-исследовательского института политической социологии Вячеслав Смирнов считает, что в вопросе с дипсобственностью принципиальное значение имеют не столько сами жилые комплексы, сколько их дипломатический статус.
Эксперт отметил, что скандал вокруг резиденций стал символов для антироссийских политиков в США, которые хотят продемонстрировать превосходство Вашингтона над Москвой.
"Если никаким другим образом невозможно показать, что ты доминируешь, то нужно "доминировать", хотя бы отбирая "дачи". На самом деле, конечно, не отбирая — российская сторона их всегда может продать — лишая доступа на эти объекты", — подчеркнул политолог.
Ждут удобного момента
"Американцы не игнорируют запросы российской стороны и, судя по всему, какая-то работа по выработке механизма возврата этой собственности ведется. Но, видимо, не сложилось еще такой политической обстановки, когда можно было бы эти "дачи" вернуть без потери лица для Соединенных Штатов. Возможно, что встреча президентов, которая произойдет уже в ближайшее время, станет тем моментом, когда этот возврат случится", — отметил эксперт.
По его словам, у США уязвимая позиция в этом вопросе.