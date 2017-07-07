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Спасти демократию: сенаторы просят Трампа не возвращать РФ дипсобственность

11:3807.07.2017
(обновлено: 11:44 07.07.2017)
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© AP Photo / Alex BrandonЗдание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Американский сенат вмешался в скандал с изъятием российской дипломатической собственности. Трое парламентариев потребовали от президента Дональда Трампа не возвращать резиденции Москве.

Суть скандала

Посольство России в США. Вашингтон
© Flickr / Kent Wang
Мнение: США хотят вернуть России дипсобственность без потери лица
В конце декабря 2016 года администрация Барака Обамы ввела пакет санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России.

Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне, которые являются дипломатической собственностью Москвы.

В российском МИД действия Вашингтона назвали "правовым шабашем в стране юристов".

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рябков рассказал, как США нарушают Венскую конвенцию
"Это все в корне противоречит как международным правовым обязательства США, но, в то же время, не соотносится с самим понятием современного государства субъекта международного права. Как член ООН, подписант венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, как Вашингтон может так в одностороннем порядке действовать в отношении общепринятых норм на своей территории?" — заявила тогда представитель ведомства Мария Захарова, отметив, что США не позволяли себе подобного даже во время президентства Рональда Рейгана, который был известен своей жесткой позицией.

В американском законодательстве полномочия США в отношении собственности иностранных дипмиссий трактуются довольно широко. Так, одна из статей гласит, что госсекретарь может потребовать, чтобы представительство любой страны отказалось от использования недвижимости, если это "необходимо для защиты национальных интересов Соединенных Штатов". Однако слов о "запрете/лишении доступа" в тексте закона нет.

Позиция сенаторов

Пляж в США. Архивное фото
© РИА Новости / Анна Приказчикова
СМИ: российских дипломатов лишили бесплатного входа на пляжи штата Нью-Йорк
Свои подписи под обращением к Трампу поставили республиканцы Марко Рубио, Джонни Исаксон и демократ Джин Шахин. Поводом для письма стала запланированная на пятницу первая встреча американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге.

Сенаторы выразили "глубокую обеспокоенность" сообщениями представителей администрации США о том, что на встрече с Путиным будет обсуждаться возврат посольских дач ("dachas" — как пишут авторы послания).

"Возвращение этих двух объектов России в то время как Кремль отказывается отвечать за свою кампанию влияния против США укрепит президента Владимира Путина и будет способствовать опасной эскалации дестабилизирующей деятельности Кремля против демократий во всем мире", — отметили парламентарии.

Сенаторы также заявили, что видят "ограниченность" желания Москвы работать "вместе с США". Политики призвали Трампа "возвращение объектов из любых переговоров и обсуждений".

Позиция Москвы

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В МИД назвали неприемлемым лишение иммунитета дипсобственности в США
Российские власти уже подготовили ответ на изъятие дипломатической собственности в США. В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что терпение Москвы "на исходе".

"Что касается принципа, то о принципе взаимности мы говорили. Что касается того, что, безусловно, терпение российской стороны в этом плане на исходе, это тоже говорилось на разных уровнях. Уже что касается нюансов, это скорее вопрос нашего внешнеполитического ведомства", — сказал тогда Песков, отвечая вопрос журналистов об ответных мерах.

В свою очередь, помощник президента Юрий Ушаков напомнил, что в декабре прошлого года Москва проявила "необычайную гибкость и конструктивный подход", не став вводить аналогичные меры.

Посольство России в Вашингтоне, США
© AFP 2017 / Chris Kleponis
Эксперт о планах по дипсобственности РФ: Трамп устраняет "глупость" Обамы
Ушаков подтвердил, что президенты двух стран на встрече в Гамбурге могут обсудить вопрос с дипломатической собственностью.

"Терпения у российской стороны хватает, но оно не безгранично. Я думаю, что президенты проведут разговор по самым важным вопросам международной и двусторонней повестки дня, но какие-то поручения, например, госдепартаменту в этой связи, конечно, должны быть даны", — отметил помощник российского президента.

Дипломатическая собственность как символ борьбы с Москвой

Директор Научно-исследовательского института политической социологии Вячеслав Смирнов считает, что в вопросе с дипсобственностью принципиальное значение имеют не столько сами жилые комплексы, сколько их дипломатический статус.

Здание Верховного суда США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Юрист прокомментировал возможное лишение иммунитета дипсобственности России
"На самом деле там очень такая интересная история — собственность арестована, но не отобрана. И она остается собственностью. Но доступ наших дипломатов к данным объектам заблокирован… Самый главный аспект заключается в том, что сейчас в том числе и в сенате предлагают не только не возвращать (доступ. — Прим. ред.), но если когда-нибудь и вернуть — то вернуть без дипломатической неприкосновенности", — заявил Смирнов в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что скандал вокруг резиденций стал символов для антироссийских политиков в США, которые хотят продемонстрировать превосходство Вашингтона над Москвой.

"Если никаким другим образом невозможно показать, что ты доминируешь, то нужно "доминировать", хотя бы отбирая "дачи". На самом деле, конечно, не отбирая — российская сторона их всегда может продать — лишая доступа на эти объекты", — подчеркнул политолог.

Ждут удобного момента

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп в аэропорту Гамбурга. 6 июля 2017
© REUTERS / Axel Schmidt
Трамп заявил, что с "нетерпением ждет" встречи с Путиным
В свою очередь, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин уверен, что Вашингтон рано или поздно вернет России ее объекты.

"Американцы не игнорируют запросы российской стороны и, судя по всему, какая-то работа по выработке механизма возврата этой собственности ведется. Но, видимо, не сложилось еще такой политической обстановки, когда можно было бы эти "дачи" вернуть без потери лица для Соединенных Штатов. Возможно, что встреча президентов, которая произойдет уже в ближайшее время, станет тем моментом, когда этот возврат случится", — отметил эксперт.

По его словам, у США уязвимая позиция в этом вопросе.

Президент РФ Владимир Путин в Кремле. 3 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Посмотреть в глаза друг другу: чем важна встреча Путина и Трампа
"Просто вернуть дипсобственность России, сказав, что президент Барак Обама ошибся в своих подозрениях, можно, но это будет выглядеть не очень хорошо для США. А с другой стороны, это было бы логично для Дональда Трампа. Кроме того, действия, предпринятые против дипмиссии, связаны якобы с разведдеятельностью, и если эти обвинения снимаются, то никаких ограничений для возврата России этой собственность нет. Но США, пытаясь взять максимум от этой ситуации, пытаются связать возврат этой собственности с вопросом возобновления строительства здания консульства в Санкт-Петербурге. Эти вопросы не очень связаны друг с другом, но, в принципе, могут стать ключом к разрешению ситуации", — добавил американист.

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