Трамп назвал отличными встречи с канцлером Германии и премьером Японии

Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель накануне саммита G20 в Гамбурге

Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель накануне саммита G20 в Гамбурге

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялись "отличные встречи" с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом корейской республики Мун Чжэ Ином.

"После Польши у меня состоялась отличная встреча с канцлером (ФРГ Ангелой) Меркель, а затем с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Южной Кореи (Мун Чжэ Ином)", — написал Трамп на своей странице в Twitter

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг накануне саммита G20 обсудили в Гамбурге актуальные международные проблемы, включая вопросы урегулирования конфликта на Украине. Отмечается, что Трамп и Меркель встречались для "координации по ключевым направлениям политики в преддверии завтрашнего саммита G20".

В пятницу Трамп примет участие в саммите G20 в Гамбурге. Кроме того, на "полях" саммита состоятся его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето.