МИД России подтвердил встречу Лаврова и Тиллерсона на полях саммита G20

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В российском МИД подтвердили встречу главы ведомства Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном "на полях" саммита G20 в Гамбурге, который начинается в пятницу.
"Подтверждаем встречу Лаврова и Тиллерсона на полях "Двадцатки" в Гамбурге", — сообщили в МИД.
Встреча пройдет в первой половине дня в закрытом режиме. Она станет своеобразной подготовкой к первой личной встрече между лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которая запланирована на вторую половину дня пятницы.
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