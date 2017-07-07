МИД России подтвердил встречу Лаврова и Тиллерсона на полях саммита G20

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В российском МИД подтвердили встречу главы ведомства Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном "на полях" саммита G20 в Гамбурге, который начинается в пятницу.

"Подтверждаем встречу Лаврова и Тиллерсона на полях "Двадцатки" в Гамбурге", — сообщили в МИД.

Встреча пройдет в первой половине дня в закрытом режиме. Она станет своеобразной подготовкой к первой личной встрече между лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которая запланирована на вторую половину дня пятницы.

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