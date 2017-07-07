Протесты в Гамбурге в первый день G20. Прямая трансляция

В немецком Гамбурге, где начинается саммит "двадцатки", второй день продолжаются массовые протесты. Накануне из-за столкновения левых радикалов и антиглобалистов с полицией пострадали десятки человек.