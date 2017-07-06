Муж генпрокурора Венесуэлы сообщил об ордере на ее задержание

МЕХИКО, 6 июл — РИА Новости. Депутат от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, супруг генпрокурора Луисы Ортеги Диас Херман Феррер сообщил о наличии ордера на ее задержание.

По данным портала Nacional, Ферреру стало известно о выдаче соответствующего документа 31-м контрольным судом Каракаса. Никаких подтверждений этой информации из официальных источников пока нет.

Против Ортеги Диас сейчас открыто предварительное разбирательство по подозрению в совершении ею незаконных действий при исполнении своих обязанностей. Во вторник Верховный суд завершил первое слушание и взял пять дней для вынесения решения.

Речь идет о запросе против генпрокурора, поданном депутатом пропрезидентской Единой социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо. Генпрокурору уже запрещен выезд из страны и передача в управление третьим лицам своего имущества, все ее счета заморожены.

Неприятности у генпрокурора начались после того, как она выступила против действий властей в ситуации с идущими уже более трех месяцев уличными протестами и против намерения созвать учредительное собрание для подготовки изменений в конституцию.