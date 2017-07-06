Генсек ОАГ настаивает на срочном заседании по ситуации в Венесуэле

МЕХИКО, 6 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро потребовал в четверг срочного проведения сессии постоянного совета организации после захвата здания Национальной ассамблеи (парламента) в Венесуэле.

Накануне группы сторонников действующей власти совершили нападение на оппозиционный парламент и удерживали порядка 350 человек в течение многих часов. В результате нападения пострадали семь депутатов, пятеро из них были госпитализированы, сообщалось также о пострадавших рядовых сотрудниках парламента.

"В соответствии с Демократической хартией я попросил о созыве внеочередной сессии постоянного совета ОАГ по ситуации в Венесуэле", — написал Альмагро в своем микроблоге в Twitter.

​В своем письме на имя председателя постоянного совета Альмагро настаивает на проведении данной сессии в как можно более короткие сроки, возможно, вечером 7 июля.

Предыдущие попытки ОАГ принять какое-либо заявление по ситуации в Венесуэле не увенчались успехом. Так, в конце июня генеральная ассамблея ОАГ завершилась без принятия заявлений по данной теме. Сама Венесуэла заявила, что выходит из ОАГ и не намерена признавать любое решение, которое могло бы быть принято организацией относительно ситуации в стране. В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты против политики президента Николаса Мадуро, в результате которых погибло, по последним данным, более 90 человек.