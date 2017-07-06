Генсек ОАГ настаивает на срочном заседании по ситуации в Венесуэле

МЕХИКО, 6 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро потребовал в четверг срочного проведения сессии постоянного совета организации после захвата здания Национальной ассамблеи (парламента) в Венесуэле.
Накануне группы сторонников действующей власти совершили нападение на оппозиционный парламент и удерживали порядка 350 человек в течение многих часов. В результате нападения пострадали семь депутатов, пятеро из них были госпитализированы, сообщалось также о пострадавших рядовых сотрудниках парламента.
"В соответствии с Демократической хартией я попросил о созыве внеочередной сессии постоянного совета ОАГ по ситуации в Венесуэле", — написал Альмагро в своем микроблоге в Twitter.
Conforme a Carta Democrática, pedí convocar Sesión Extraordinaria Consejo Permanente #OEA sobre situación #Venezuelahttps://t.co/N6KlVV0IQS pic.twitter.com/VyTcV54ufn— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 6 июля 2017 г.
В своем письме на имя председателя постоянного совета Альмагро настаивает на проведении данной сессии в как можно более короткие сроки, возможно, вечером 7 июля.