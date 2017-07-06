Иран завершил масштабные военные учения в Каспийском море

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Иран завершил масштабные пятидневные военные учения в Каспийском море, сообщает агентство Mehr.

По данным агентства, маневры получили название "Устойчивая безопасность и морская мощь 96".

Iran wraps up naval drill in Caspian Sea https://t.co/FEvWtJ780g — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 6 июля 2017 г.

​В учениях принял участие флагман иранской каспийской флотилии эсминец "Дамаванд", а также ракетоносцы серии "Пейкан", артиллерийские катера класса "Гаем" и быстроходные патрульные катера.

Как сообщается, маневры осуществлялись в акватории площадью около 80 тысяч квадратных километров. В ходе учений были проведены испытания различных электронных, оптических, разведывательных систем и систем слежения, системы запуска ракет "земля-вода", морских беспилотных летательных аппаратов.