Политолог прокомментировал решение Европарламента по Турции

АНКАРА, 6 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Резолюция Европарламента с призывом приостановить переговоры о членстве Турции в ЕС приведет к еще большему сближению Анкары и Москвы, заявил РИА Новости глава исследовательского центра политических кризисов (Анкара) Мехмет Сейфеттин Эрол.
"Как можно понять, ЕС хочет закончить процесс переговоров о вступлении Турции. И таким шагом он еще больше мотивирует Турцию повернуться к Евразийскому экономическому союзу. Турция уже давно смотрит в его сторону, что достаточно напрягает ЕС, НАТО и США, и альянс между Турцией и Россией, который начал де-факто образовываться после попытки переворота, стал более заметным и официальным. Кроме того, сегодняшнее решение Европарламента ещё больше укрепляет ось Турция – Россия – Иран", — заявил собеседник агентства.
По его словам, Турция постепенно ослабляет свои отношения с Западом, а отношения с восточными соседями и Россией, напротив, укрепляются. "Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявлял, что Турция не станет инициатором разрыва отношений с ЕС. Но если они не хотят принимать Турцию, то и мы откажемся от этого. Только потом пусть они не говорят, что инициатива исходила от нас. Мы видим, что ЕС уже сделал свой выбор", — сказал Эрол.
Он коснулся также дальнейших перспектив членства Турции в НАТО, напомнив, что к вступлению Анкары в альянс привела "советская угроза" и территориальные требования со стороны тогдашнего руководства СССР во главе с Иосифом Сталиным.
По его мнению, Россия и Турция, являясь сторонниками многополярного мира, не хотят гегемонии США. "Сегодня Турция и Россия выступают вместе против большого американского ближневосточного проекта и ликвидируют инструменты, используемые в его строительстве, зачищая тамошние террористические группировки. Операция Турции "Щит Евфрата" на севере Сирии стала результатом договоренностей между Турцией и РФ. И я уверен, что обе страны, и в Сирии, и за ее пределами, теперь будут действовать еще в большем сотрудничестве", — полагает политолог.