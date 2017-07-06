Экс-министр считает опасной просьбу Трампа о передаче данных избирателей

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Экс-министр национальной безопасности США Майкл Чертофф считает, что требование созданной президентом США Дональдом Трампом комиссии по честным выборам предоставить данные избирателей от штатов может поставить под угрозу национальную безопасность страны.

"Мы знаем, что база данных с личной информацией всех голосующих американцев может быть привлекательной не только для противников, которые хотят повлиять на выборы, но и для преступников, которые могли бы использовать это в качестве возможности для хищения персональных данных", — заявил Чертофф в авторской статье в газете Washington Post.

"Мы также знаем, что иностранные разведывательные службы пытаются найти большие базы данных об американцах для целей разведки и контрразведки", — добавил он.

Чертофф отметил, что если Трамп хочет собрать данные избирателей со всех 50 штатов, президент должен убедиться, что данные не украдены хакерами или штатными сотрудниками.

Ранее сообщалось, что комиссия по честным выборам США направила письма 50 штатам, требуя предоставить имена, даты рождения, партийную принадлежность зарегистрированных в каждом штате избирателей. Власти 44 из 50 американских штатов отказались предоставить их комиссии.

Впоследствии в распространенном в среду Белым домом заявлении замглавы комиссии Криса Кобача сообщалось, что 20 штатов согласились передать властям данные своих избирателей. Публикации СМИ об отказе 44 штатов предоставить сведения Кобач назвал "липовыми новостями".

Комиссия была учреждена в мае исполнительным указом Трампа.