Бронированные "звери" и офисы на колесах: на чем ездят мировые лидеры

Президент России Владимир Путин оценил автомобиль представительского класса, который разрабатывают в рамках проекта "Кортеж". Глава государства протестировал "прототип А" — партия именно таких машин должна поступить в распоряжение ФСО до конца 2017 года. Редакция Ria.ru вспомнила, на каких автомобилях ездят главы государств.