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В мире

Эксперт: Турция и Евросоюз будут искать новый формат отношений

18:0106.07.2017
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© AFP 2017 / Emmanuel DunandФлаг Турции в здании Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фотоФлаг Турции в здании Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
© AFP 2017 / Emmanuel Dunand

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Резолюция Европарламента, которая призывает страны Евросоюза и Еврокомиссию незамедлительно приостановить переговоры с Турцией о присоединении страны к ЕС, вполне закономерна на фоне критики Евросоюза в адрес этой страны, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Турция и ЕС, видимо, будут искать новый формат взаимоотношений, так как, несмотря на все трения, заинтересованы друг в друге.

Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В ЕП призвали Евросоюз приостановить переговоры о членстве Турции

"Логичный результат"

Европарламент в четверг на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию по Турции, которая призывает страны Евросоюза и Еврокомиссию незамедлительно приостановить переговоры с Анкарой о присоединении страны к ЕС, если ее власти не внесут надлежащие изменения в конституционную реформу. В поддержку резолюции, носящей рекомендательный характер, проголосовали 477 депутатов, против — 64.

Европарламент в резолюции подчеркнул также, что предложенные поправки к турецкой Конституции не соответствуют основополагающим принципам разделения властей, не обеспечивают достаточных сдержек и противовесов, а также не соответствуют Копенгагенским критериям.

В документе подчеркивается также, что переговоры о членстве Турции в ЕС должны быть также приостановлены в случае возможного восстановления смертной казни в стране. Кроме того, в резолюции содержится осуждение последовавших за неудавшейся попыткой переворота в июле 2016 года "широкомасштабных, непропорциональных и имеющих длительное отрицательное воздействие на большое количество граждан мер", включая массовые аресты, коллективные увольнения, закрытие ряда СМИ, средних и высший учебных заведений.

Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС. Архивное фото
© AFP 2017 / Veli Gurgah
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МИД Турции, в свою очередь, выпустил заявление, в котором также дана негативная оценка резолюции ЕП. Турция считает принятую Европарламентом резолюцию с призывом приостановить переговоры о турецком членстве в ЕС односторонней и политически ангажированной, заявил министр страны по делам ЕС Омер Челик.

По мнению российского востоковеда, главного редактора сайта Исламовед.Ру Ильшата Саетова, принятие резолюции — это логичный результат неудавшихся переговоров о вступлении Турции в ЕС. Он отметил, что изначально переговоры шли очень позитивно, однако ЕС все же "не решился включать Турцию" в свои ряды.

По его словам, затем президент Турции Тайип Эрдоган "развернул свою политику и начал двигаться к авторитаризму, выражаясь языком западной политологии". Постепенно страна стала отходить от Копенгагенских критериев (критерии вступления стран в Европейский союз – ред.), к которым они стремились и которые до этого выполняли, добавил он.

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. 23 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Дальнейшие события с закручиванием гаек, переворотом, с введение (режима) ЧП, конечно, никак не соответствуют критериям и принципам Европейского союза, поэтому это логичный, я считаю, результат", — сказал Саетов.

Турция перестала рваться в Евросоюз

"Принятие резолюции – это очень знаковый политический жест, но вполне закономерный", — заявила РИА Новости заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина.

Она напомнила, что после подавления прошлогодней попытки переворота в Турции и референдума в этом году в адрес Турции со стороны европейских политиков звучало много обвинений в нарушении прав человека, отходе от демократической системы управления и принятой в Европе системы разделения властей, сосредоточения власти в одних руках.

В то же время и сама Турция "уже не рвется в ЕС так, как это было лет десять назад", считает эксперт. За это время произошла "арабская весна", изменилась ситуация на Ближнем Востоке, да и внутри самой Турции.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Архивное фото
© AFP 2017 / Adem Altan
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"Выполнение этих односторонних требований ЕС перестало отвечать интересам правящей в Турции элиты", — считает Бабынина.

Турция и Евросоюз заинтересованы друг в друге…

Несмотря на то, что сейчас стороны, видимо, обменяются рядом критических замечаний, и Турция, и Евросоюз заинтересованы друг в друге, считают эксперты.

"Есть и торгово-финансовая заинтересованность друг в друге. Например, Турция выполняет свои обязательства по поводу беженцев, их недопущения на территорию Греции. А Евросоюз честно переводит средства для поддержания лагерей беженцев на территории Турции", — привела пример Бабынина.

По прогнозу главного редактора сайта Исламовед.Ру Ильшата Саетова, реакция Эрдогана на резолюцию ЕП будет "обычной". Он станет говорить, что Турция справится и без ЕС, прогнозирует Саетов.

Турецкий флаг. Архивное фото
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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"Это всего лишь риторика, конечно, потому что в любом случае Турция от Европейского союза очень сильно зависит, половина экономики завязано. А в плане технологии, наверно, еще больше. Поэтому риторика будет достаточно агрессивной и резкой, а по базисам, наверно, больших подвижек не будет", — добавил эксперт.

…и будут искать новый формат отношений

По прогнозу Людмилы Бабыниной, теперь Турция и Евросоюз "придут к осознанию, что нужно как-то сформулировать новые цели двусторонних отношений ЕС и Турции".

"Видимо, процесс вступления Турции в ЕС будет и фактически, и юридически заморожен или отменен в целом. Собственно, переговоры и сейчас идут неактивно. Говорить о членстве Турции в ЕС в настоящее время не приходится, это перспектива кажется просто невозможной. В том числе и потому, что у самой Турции изменились интересы, сама Турция в большей степени позиционирует себя как региональный лидер. Реформы управления государством, которые проводит президент Эрдоган, не вписываются в нормы ЕС. Теперь президент Эрдоган не хочет, чтобы ЕС диктовал Турции как стране-кандидату, что и как делать. Так что обе стороны придут к тому, что статус кандидата не отвечает ни турецким интересам, ни интересам ЕС, и будут искать другой формат отношений", — прогнозирует эксперт.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Турция не будет терпеть двуличие ЕС, заявил Эрдоган

Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую 16 апреля закончился победой сторонников президента Тайипа Эрдогана с незначительным перевесом, они набрали 51,4% голосов.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

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