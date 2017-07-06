ГПУ намерена лишить неприкосновенности двух депутатов от оппозиции

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Генпрокуратура Украины готовит представление в Верховную раду о предоставлении разрешения на привлечение к уголовной ответственности сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и депутата от этой же фракции Евгения Бакулина, сообщил глава ведомства Юрий Луценко.

Ранее Генпрокуратура внесла в Раду представления на лишение неприкосновенности шести депутатов, большинство из них касаются неуплаты налогов. По конституции Украины, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент должен принять решение о лишении его депутатской неприкосновенности.

По словам Луценко, в ходе внеочередной документальной проверки налоговых дел Вилкула было установлено расхождение между реально уплаченными налогами и суммой, которую нужно было уплатить. "В ближайшие дни, сразу после получения документов из Днепровской государственной фискальной службы, мы зарегистрируем (уголовное – ред.) производство и после этого, за время летних каникул парламента, подготовим все необходимые материалы. Если действительно будет установлена неуплата налогов, депутат Вилкул будет отвечать так, как все", — сказал журналистам в четверг Луценко, общение которых транслировал телеканал "112.Украина".

По данным информагентства УНИАН, Луценко также заявил о подготовке представления о лишении неприкосновенности депутата Бакулина на основании показаний, которые дал бывший зам главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Александр Кацуба в рамках дела против него о хищении средств.

Комментарием депутатов "Оппозиционного блока" РИА Новости пока не располагает.