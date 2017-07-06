Обвиняемый в подготовке теракта в Дюссельдорфе сознался в убийстве военного

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Главный обвиняемый в планировании теракта в Дюссельдорфе в немецком суде сознался в убийстве военнослужащего сирийской армии во время боевых действий в Сирии, сообщила в четверг газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Во время дачи показаний в Верховном суде федеральной земли в Дюссельдорфе подсудимый Салех А. заявил, что на тот момент он еще не примкнул к боевикам террористической группировки "Исламское государство"*. По его словам, убийство снайпера сирийской армии было "необходимостью".

"Если бы я не застрелил его, он бы застрелил меня", — заявил 30-летний Салех А., добавив, что снайпер до этого застрелил семерых его товарищей, в том числе двух братьев. Прокуратура ФРГ предъявила Салеху А. обвинение в предумышленном убийстве.

В 2016 году в Германии в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия были задержаны трое граждан Сирии, которых обвиняют в планировании и подготовке теракта в центре Дюссельдорфа. Задержанные, предположительно, являются членами террористической группировки "Исламское государство". Организаторы предотвращенного властями ФРГ теракта планировали, что в его совершении будут участвовать десять боевиков. Кроме того, в феврале прошлого года во Франции был задержан Салех А., предположительно, ранее состоявший в террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* и также причастный к подготовке атаки в Германии.

*Террористическая организация, запрещенная в России