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В мире

Речь Трампа в Варшаве: пересказ истории и прежних заявлений

17:1506.07.2017
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в ВаршавеПрезидент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Варшаве
© AP Photo / Evan Vucci

ВАРШАВА, 6 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе второй зарубежной поездки на посту главы государства выступил с речью на варшавской площади Красиньских. Несмотря на то что большинство экспертов ожидали от выступления американского лидера программных заявлений о позиции Запада, значительную часть его речи составили пересказ польской версии истории, восхваление Польши и напоминание о необходимости борьбы с терроризмом и киберпреступлениями.

Президент США Дональд Трамп во время визита в Польшу
© REUTERS / Carlos Barria
Хождение за три моря. Дональда Трампа встретили в Польше как "бродягу"
"Главной целью президентства является обеспечение безопасности американского народа. Мы все согласны, что люди должны иметь возможность жить без страха независимо от того, в какой стране мы живем", — заявила в преддверии выступления Трампа его супруга Меланья, изложив основной посыл речи президента.

По словам Трампа, американская делегация приехала в Варшаву, чтобы "сказать что-то очень важное: Америка любит Польшу и поляков". При этом американский лидер отметил присутствие на площади как нынешнего президента Анджея Дуды, так и бывшего — Леха Валенсы, который в последние месяцы выступает с резкой критикой действующих польских властей, открыто поддерживая оппозицию.

Кратко коснувшись вопроса присутствия американских военных в Польше, Трамп отметил, что они обеспечивают безопасность не только республики, но и всей Европы. Президент США также заверил, что Соединенные Штаты хотят обеспечить странам Центральной и Восточной Европы доступ к альтернативным источникам энергии, чтобы Польша и ее соседи "никогда не были заложниками одного источника энергии".

История и "символ надежды"

Президент США Дональд Трамп во время визита в Польшу
© REUTERS / Carlos Barria
Трамп заявил, что Россия должна перестать поддерживать Иран и Асада
"Польша — географический центр Европы, но что важнее, в поляках мы видим дух Европы. В течение двух веков Польшу атаковали, она была оккупирована, ее границы даже исчезли с карты, но Польшу никогда не удавалось стереть из истории и из ваших сердец", — заявил Трамп, напомнив полякам, что они являются "гордым народом Коперника, Шопена и Иоанна Павла II".

По мнению американского президента, "Польша является для Америки символом надежды", а две страны "крепко связывают история и национальный характер", поскольку американцы и поляки "вместе боролись и умирали за свободу". Свой визит в Польшу Трамп при этом считает "примером для всех, кто борется за свободу" сейчас.

После слов о том, что поляки в своей борьбе за независимость никогда не забывали, кем являются, Трампу пришлось прервать речь из-за восторженно скандирующей его имя толпы. Слушатели многократно прерывали американского лидера, выкрикивая слова благодарности или издавая одобрительный гул, в частности во время "исторической части его речи".

"В 1920 году благодаря Чуду над Вислой Польша задержала большевистскую армию на пути к завоеванию Европы. Затем, 19 годами позже, в 1939 году на вас еще раз напали — нацистская Германия с запада и СССР с востока. Польский народ много натерпелся под двойной оккупацией. Резня в Катынском лесу, оккупация, Холокост, Варшавское гетто и восстание в Варшавском гетто, уничтожение этого прекрасного города, гибель почти каждого пятого поляка… В 1944 году советская и нацистская армии готовились к битве здесь, в Варшаве. В таких условиях жители Варшавы восстали… Более 150 тысяч поляков погибли во время этой отчаянной борьбы против захватчика. С другой стороны реки Вооруженные силы советской России стояли и ждали, смотрели, как нацисты уничтожают город, убивая мужчин, женщин и детей", — заявил Трамп, пересказывая польскую версию истории первой половины XX века.

Продолжая исторический экскурс, Трамп заявил, что за четыре десятилетия коммунистического правления Польша и соседние страны "боролись с попытками стереть вашу идентичность из истории, вашей культуры и вашей человечности". Мессу с участием папы Римского Иоанна Павла II в Польше в 1979 году американский президент счел знаком того, что "коммунистам недолго осталось". "Я сегодня здесь, и мы до сих пор слышим эти слова, которые несутся эхом сквозь историю. Поляки, американцы и европейцы по-прежнему кричат: "Хотим Бога!", — заключил Трамп. Публика, в том числе политики правящей католическо-консервативной партии "Право и справедливость", встретила слова американского гостя овациями.

Борьба с терроризмом и критика НАТО

Акция протеста против визита в Польшу президента США Дональда Трампа в Варшаве. 6 июля 2017
© AFP 2017 / Wojtek Radwanski
В Варшаве проходит акция протеста против визита Трампа
Речь Трампа, в основном построенная на исторических событиях в Польше, перемежалась похвалами и размытыми обещаниями Варшаве. Так, говоря о "противостоянии" поляков и коммунизма, президент США заявил, что "Польша выиграла, и Польша всегда выиграет".

К концу речи Трамп озвучил ряд тезисов, в некоторой степени отвечающих ожиданиям экспертов. В числе прочего президент США заверил, что Запад заинтересован в сильной Польше. "Сильная Польша — это благословение для народов Европы, и они об этом знают. Сильная Европа — это благословение для Запада и для мира", — сказал американский президент, комментируя позицию Варшавы в НАТО.

"Перед нами стоят серьезные угрозы — для безопасности и нашего образа жизни. Вы видите, что происходит? Это угрозы, мы им противостоим и выигрываем… Нам противостоит другая идеология, которая пытается экспортировать экстремизм и терроризм во весь мир. Америка и Европа пострадали, один теракт за другим, давайте сделаем так, чтобы это закончилось", — добавил он, напомнив о необходимости лишить боевиков территории, финансирования и какой бы то ни было идеологической поддержки. Трамп отметил, что США приветствуют новых граждан, но границы будут закрыты для террористов и радикалов.

"Мы боремся с радикальным исламистским терроризмом, и мы победим. Мы не согласимся с людьми, которые подрывают наши ценности… Запад тестируют, он сталкивается с вызовами, в том числе с пропагандой, финансовыми преступлениями и преступлениями в киберпространстве", — продолжил Трамп, отметив, что НАТО должна бороться с новыми вызовами.

Коснулся американский лидер и темы России — в контексте ситуации на Украине и Сирии, призвав Москву "вступить в сообщество ответственных народов в борьбе с общими врагами и в защите цивилизации как таковой". В конце речи Трамп призвал соблюдать права и свободы человека, после чего восхвалил мировое сообщество, которое "постоянно изучает, открывает новые границы, пишет симфонии и восхищается объектами искусства".

Говоря о НАТО, Трамп отметил, что США "на деле показали свою приверженность 5-й статье (устава альянса) о взаимной обороне", а "Европа должна делать больше". "Европа должна показать, что верит в свое будущее, путем инвестирования в обеспечение безопасности этого будущего", — подчеркнул американский лидер, вновь похвалив Польшу, на этот раз за решение купить "лучшую на свете" систему ПВО Patriot.

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