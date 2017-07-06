ГПУ рассмотрит заявление Януковича об открытии дела о госперевороте

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Генпрокуратура Украины изучит заявление защитников бывшего президента Украины Виктора Януковича об открытии дела о госперевороте и "примет обоснованное законом решение", сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Мы рассмотрим, конечно (заявление о преступлении – ред.), зарегистрируем согласно действующему законодательству уголовное производство о государственном перевороте, передадим в соответствующее подразделение Генпрокуратуры Украины, изучим и примем обоснованное законом решения ", — сказал Луценко журналистам в четверг.

При этом Луценко добавил, что составленный адвокатами экс-президента список лиц, которые, по их мнению, совершили госпереворот на Украине, "является творением больного воображения Януковича". Луценко считает, что в этом списке должны быть не девять указанных человек, а "как минимум полмиллиона людей, которые требовали свободы для этой страны на Майдане, и миллионы людей, которые стояли по всей стране и требовали свободы от мафии".

Ранее Янукович попоросил военную прокуратуру привлечь к уголовной ответственности ряд высших чиновников Украины по факту государственного переворота 2014 года. Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил в четверг журналистам, что его подзащитный подал в генеральную прокуратуру Украины заявление по факту государственного переворота в стране.