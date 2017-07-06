Премьер Сербии сообщила послу о неверном толковании ее слов о России

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич встретилась с российским послом в Белграде, сообщив, что ее слова о России и Евросоюзе были неверно истолкованы агентством Блумберг, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич дала интервью агентству Блумберг, в котором заявила, что "если Сербию поставят перед выбором Россия или ЕС, то она выберет последний".

"Мы обратили внимание на сообщение об этом. Посол России в Белграде специально встретился с А.Брнабич с целью уточнить, что в действительности говорилось. Премьер Сербии сказала, что ее слова были неверно истолкованы американским агентством и передала полную стенограмму своего интервью Блумбергу, в которой приписываемое ей высказывание отсутствует. Исходим из этих разъяснений", — говорится в комментарии Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Брнабич имеет репутацию прозападного политика, при этом она не является членом правящей Сербской прогрессивной партии. Она родилась 28 сентября 1975 года в Белграде. Получила диплом MBA университета Халла в Великобритании, свыше 10 лет работала с международными организациями, иностранными инвесторами, органами местного самоуправления и госструктурами Сербии.

Брнабич много сотрудничала с американскими консалтинговыми фирмами, которые реализовывали в Сербии проекты на средства Агентства США по международному развитию (USAID) и в других международных проектах. Награждена титулом "Бизнес-леди года" в Сербии в 2013 году. Пост министра государственного управления и местного самоуправления она заняла в августе 2016 года.