Премьер Сербии сообщила послу о неверном толковании ее слов о России

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич встретилась с российским послом в Белграде, сообщив, что ее слова о России и Евросоюзе были неверно истолкованы агентством Блумберг, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич дала интервью агентству Блумберг, в котором заявила, что "если Сербию поставят перед выбором Россия или ЕС, то она выберет последний".
Брнабич имеет репутацию прозападного политика, при этом она не является членом правящей Сербской прогрессивной партии. Она родилась 28 сентября 1975 года в Белграде. Получила диплом MBA университета Халла в Великобритании, свыше 10 лет работала с международными организациями, иностранными инвесторами, органами местного самоуправления и госструктурами Сербии.
Брнабич много сотрудничала с американскими консалтинговыми фирмами, которые реализовывали в Сербии проекты на средства Агентства США по международному развитию (USAID) и в других международных проектах. Награждена титулом "Бизнес-леди года" в Сербии в 2013 году. Пост министра государственного управления и местного самоуправления она заняла в августе 2016 года.