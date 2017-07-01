Ана Брнабич: я не "проамериканский человек"

Новый премьер-министр Сербии Ана Брнабич, вступившая в должность на этой неделе, в интервью РИА Новости отвергла утверждения, что является "проамериканским человеком", поделилась мнением о возможностях сотрудничества с Россией в области высоких технологий и своим видением нового сербского патриотизма, а также допустила возможность открытия внутрисербского диалога об изменениях в конституции.

- Первым вашим рабочим днем во главе правительства стала пятница. Пришли на работу часов в пять утра?

— В семь. Первое заседание правительства у нас было в половину восьмого. Я вошла в кабинет ночью после заседания парламента в четверг, нужно было подготовиться психологически. А следующим утром в семь часов готовилась к заседанию правительства.

- Много говорилось о том, что первый вице-премьер Ивица Дачич будет отвечать в правительстве за "политические вопросы". В какой мере он будет отвечать за них и как это будет выглядеть?

— Мне кажется, вокруг этого создана, возможно, излишняя шумиха. Есть только один председатель правительства. Думаю, и президент республики это хорошо объяснил. Ивица Дачич — первый вице-премьер и министр иностранных дел. У него, конечно, больше политического опыта, чем у меня, и я буду опираться на этот опыт. С другой стороны, важной поддержкой является то, что президент Республики Сербия Александр Вучич, в соответствии с конституционными полномочиями, — человек, который представляет государство и здесь, и за рубежом. И я, конечно, буду опираться на его опыт, знания, связи и авторитет, которым он пользуется за рубежом. Я люблю работать в команде, так что буду опираться и на первого вице-премьера, и на президента, и — без всякого сомнения — эта команда будет работать в интересах Сербии.

- Каким станет ваше первое решение в качестве премьера?

— Первое задание нашего правительства — успешное завершение седьмой ревизии выполнения условий кредитного соглашения с МВФ.

- Разговоры с МВФ идут непросто, думаю, всем ясно, что вас ждут сложные решения. Вы относите себя к такому типу человека, который готов подписать то, что никто другой не подпишет?

— Думаю, у меня достаточно храбрости, чтобы подписать и принять сложные решения. С другой стороны, Сербия сейчас не такая страна, где премьеру придется принимать решения, которые никто больше не готов принять.

Главное преимущество Сербии — это как раз способность президента и премьера работать в команде. Все сложные решения будут приниматься консенсусом. Президент Вучич получил на президентских выборах почти 56% голосов избирателей, он, без сомнения, пользуется авторитетом. Граждане поддерживали его на всех последних выборах, и каждый раз он получал все больше голосов — и он, и Сербская прогрессивная партия. На мне, как на премьер-министре, лежит обязанность перед всеми гражданами в сложные моменты консультироваться с президентом и слышать голос народа, то есть консультироваться и с Сербской прогрессивной партией, которая предложила меня, беспартийного человека, на должность премьера и поддержала мою кандидатуру.

- Есть темы, по которым у вас с президентом Александром Вучичем не все гладко?

— Должна признаться, что за те десять месяцев, сколько мы работаем вместе, такого не случалось. И это не значит, что, если когда-нибудь у нас будут различные мнения по тому или иному поводу, до этого дойдет.

- Встречалось такое мнение, что в международных отношениях вы "американский" человек. Это правда?

— Мне кажется, это молва, которая сопровождает любого человека, который становится публичным, а особенно если он входит в мир политики. Сразу начинаются разговоры — пророссийский или проамериканский. Пока еще мне не приходилось слышать, что кто-то проевросоюзный (смеется). Это две крайности. Я не пророссийский и не проамериканский человек. Я — премьер-министр Республики Сербии и полностью посвящена только и исключительно благополучию Сербии и ее граждан. В этом смысле уважаю и одну и другую сторону. Также уважаю ЕС как стратегического партнера. У нас есть очень много друзей, и за это я благодарна президенту республики, который, будучи председателем правительства, открыл новые главы в наших дипломатических отношениях, прежде всего, дружбу с Китаем, откуда мы имеем все больше инвесторов, открытие диалога и сотрудничества с Индией, а также абсолютно дружеские отношения, даже в личном плане, с ОАЭ. Я являюсь человеком, который избран работать для Сербии.

Думаю, что являюсь настоящим патриотом, почему и вернулась 15 лет назад в страну. Пока жила и училась за границей с тем же стремлением, что и когда жила в Сербии, вставала утром, открывала интернет-страницы с новостями из Сербии и переживала также сильно. И тогда я подумала, что в этом нет смысла, лучше вернуться в свою страну и помочь ей в любом качестве, сделать все, что нужно. В хозяйстве, гражданском обществе, надеялась, что и во власти, так как это самый прямой путь помочь своей стране.

Таким образом, мне сейчас предоставлены возможности больше, чем когда-либо ранее, и я сделаю все от меня зависящее. То же я сказала и в парламенте. Мое послание гражданам Сербии заключалось в том, что я ежедневно будут делать все возможное, чтоб сделать что-то лучше для Сербии и ее граждан.

- Патриотизм — интересная тема. Политически вы не похоже на представителя того, что мы могли бы назвать традиционным сербским патриотизмом. Является ли это новым патриотизмом и что для вас патриотизм?

— Возможно, и не произвожу такого впечатления, но думаю, что хорошо, что видно — традиционный сербский патриотизм имеет не одну только форму, к которой мы привыкли. Я очень большой патриот. Не знаю, является ли это новым патриотизмом. Думаю, что с патриотами разделяю все так называемые традиционные ценности любви к своей стране, семье, друзьям.

Важнее всего то, что после нас должно остаться что-то лучшее для нашей страны, и она должна идти только вперед. Но также страна должна понять, каковы новые течения, какие тренды появляются в политике и экономике. Поэтому я в своем обращении к парламенту полностью сфокусировалась на дигитализации. Я видела разную критику. Думаю, некоторые даже не поняли, о чем говорили. Это я и в Скупщине (парламенте) попыталась отстоять, что четвертая промышленная революция такая же, как и предыдущие три. То, что у нас проблемы с водоснабжением, канализацией, отводными водами и так далее, не значит, что мы должны продолжить работать с плугом вместо того, чтобы использовать машины. И что должны остаться с плугом, потому что не достигли нужной стадии развития. Нет, это шанс для всех нас, который не имеем права пропустить, это настоящая, подлинная промышленная революция и мы должны подключиться к ней.

Потому что, если сейчас Сербия не использует шанс, мы сильно отстанем не только за неразвитыми странами. И это патриотизм, если хотите — новый патриотизм. Патриотизм, который говорит: я принимаю все традиционные ценности, то, кем я являюсь, не значит, что я их не уважаю, более того, думаю, что я их уважаю и даже иду на шаг вперед.

- Когда говорим об инновациях, любопытно, что в правительстве появился новый пост министра, ответственного за данную сферу. Это Ненад Попович. Об этом вы много говорили в своем обращении к парламенту. Будете ли вы при развитии инноваций и дигитализации Сербии опираться на российские технологии, которые, если посмотреть, в мире производят бум?

— Абсолютно так: мы будем опираться и на российские знания, и на российские технологии. Нет ни одной причины не опираться. Тут есть много чему поучиться. Россия является одной из ведущих сил в этой области. Она мощнейшая сила в нанотехнологиях, технологии будущего. Я слушала несколько фантастических лекций российских ученых в связи с эффективностью материалов, что мне открыло новые перспективы о том, как размышлять о новых технологиях.

Вот еще что. Мы все еще фокусируемся на энергетической эффективности, а эффективность материалов является совершенно новым трендом, который в значительной мере приходит из России. Один из величайших российских университетов, МГУ, имеет фантастическое сотрудничество с американским МИТ.

Кем мы тогда будем, если будем фокусироваться только на сотрудничестве с МИТ или только с МГУ? Мы будем учиться и будем открыты для знаний со всех сторон света, и в этом смысле я радуюсь тому, что министр Попович может внести большой вклад в это. Здесь связи с Россией и связи с Израилем, который является одной из ведущих стран в стартапах в сфере инноваций.

Учиться будем везде, нам предстоит многому научиться, многое восполнить, но также можем многое и предложить. Как я и сказала в своем обращении в парламенте, у нас есть компания, которая провозглашена одной из самых передовых в мире, мы стали одним из европейских центров благодаря нашим молодым, креативным и смелым людям, которые сделали шаг вперед без особой государственной поддержки в креативной индустрии. Индустрия видеоигр, в которой занято огромное число молодых людей, через налоговые отчисления поставляет значительные средства в бюджет. Это все вещи, про которые мы будем думать, как продвинуть их на шаг вперед и предоставить им как можно больше поддержки.

- Станет ли Сербия в большей степени открытой для российских компаний в будущем?

— Да, я полностью убеждена, что можем очень много работать с Россией. Надеюсь, больше всего, в сфере технологий, дигитализации и инноваций, но и всего остального. Мы открыты, Сербии нужны инвестиции. Сербский народ поддерживает традиционную дружбу с российским народом и как глава правительства я намерена относиться к этому с уважением. И, хотя пришла из сектора, который больше связан с США, намерена узнать больше о российских инвестициях, потенциале для дальнейшего экономического сотрудничества и расширить собственный кругозор.

- Недавно сербский политик социалист Бранко Ружич заявил, что преамбула к конституции, где указывается, что Косово и Метохия являются неотъемлемой частью Сербии, и конституция должны больше соответствовать реальности. Поддержите ли вы удаление преамбулы или изменение конституции в этом смысле?

— Известно, что для изменения конституции нужно серьезное большинство в Скупщине. И консенсус во всей Сербии, из-за чего и президент республики говорил о том, что здесь нужно открыть, прежде всего, наш внутренний диалог. Я в данный момент я не буду заниматься преамбулой конституции. Как у председателя правительства у меня есть намного более срочные вопросы, которыми я, конечно, буду заниматься в первые 100 дней работы правительства.

То, о чем вы спрашиваете — это вопросы, по которым мы должны будем открыть широкий диалог со всеми партиями, представленными в парламенте, а также и с организациями гражданского общества и с Сербской православной церковью. Это серьезные вопросы, которые, как мне кажется, в какой-то степени прежде всего и эмоциональные. Такие как военный нейтралитет, и то, должна ли Сербия войти в НАТО или не должна сейчас, в момент, когда все страны вокруг нас в НАТО пакте. Сербия в этом смысле специфическая страна, отличающаяся от любой другой страны в регионе. И эта искренняя, традиционная дружба с Российской Федерацией, как я полагаю, является в числе первых приоритетах нашего народа. Ту агрессию, которая произошла против нашей страны, думаю, тяжело забыть. И не нужно забывать, но мы должны двигаться дальше. Все это глубоко эмоциональные вопросы, это часть идентичности Республики Сербии, которую надо уважать и защищать.

- Какова ваша позиция по вопросу членства Сербии в НАТО и военного нейтралитета?

— Я абсолютно за военный нейтралитет. Полагаю, в данный момент это лучшая и единственно верная позиция Сербии. Кроме того, мы действительно находимся в программе "Партнерство ради мира" и участвуем в международных миротворческих миссиях и ООН, и ЕС. И я думаю, что это важно, потому что тем самым мы показываем, что мы и серьезная страна, которая является значимым фактором в международной политике. Может быть, небольшим фактором, но у нас есть свое место, и это место мы будем оберегать и с него демонстрировать нашу серьезность.

- Как долго это продлится?

— В данный момент я считаю, что приоритет состоит в том, чтобы обеспечить большую региональную стабильность. Думаю, что это нужно всем нам в регионе, а прежде всего Сербии. Потому что Сербия прошла через очень тяжелые непопулярные меры бюджетной оптимизации, которые были очень смелыми и принесли плоды. Никогда ни одно правительство за последние 10 лет не унаследовало столь хорошего состояния в бюджете, столь хорошие экономические показатели. Но для нашего дальнейшего роста в будущем необходима региональная стабильность.

Потому что мы не можем ждать, что инвесторы будут приходить, что деньги, которые международные финансовые институты и банки будут продвигать в Сербию, станут дешевыми, если у нас нет стабильности во всем регионе.

Сербия может являться, как это происходит сейчас, чрезвычайно и политически, и финансово, и экономически стабильной. Но если вы сталкиваетесь с любой нестабильностью в странах региона, то, я полагаю, это будет негативно отражаться и на наших экономических показателях.

Поэтому, я считаю, что Сербия должна стать той, кто начнет диалог по поводу укрепления региональной стабильности, потому что все мы, а прежде всего Сербия, будем иметь от этого даже и краткосрочные позитивные эффекты.

- Когда дойдет очередь до решения по предоставлению иммунитетов Сербско-российскому гуманитарному центру в Нише, есть какой-то план по нему?

— Он действительно в списке приоритетов. Про него даже и первый зампредседателя правительства Ивица Дачич говорил непосредственно перед утверждением нового правительства. Данный вопрос, как мне кажется, слишком политизирован, и мы должны убрать его из этой сферы политизации, думать о нем прагматично и, конечно, найти решение по его статусу. Мы будем работать над этим и, полагаю, скоро сможем найти решение, которое станет приемлемым для всех. Я не вижу в этом особых проблем. Этот центр важен для нас и все наши партнеры должны понимать, что он нам важен, и что он прежде всего гуманитарный.

- Введет ли Сербия санкции против России, пока вы являетесь премьером?

— Я четко сказала, что это правительство будет преемственным, что значит и то, что мы не будем вводить санкции к России. Мы постараемся проводить сбалансированную внешнюю политику. ЕС был и остается нашим стратегическим приоритетом из-за нас самих. Мы должны меняться в соответствии с европейскими ценностями, учиться от ЕС финансовой, бюджетной, трудовой дисциплине и этике, потому что это важно для всех граждан Сербии. В настоящий момент санкции к России не в интересах Сербии.

- На прошлой неделе состоялась инаугурация президента Сербии, а социальные сети покорила фотография, на которой вы стоите с наследником королевской семьи Карагеоргиевичей и патриархом Сербским Иринеем. Одна из веселых реакций в Тwitter: "Отличное начало для нового анекдота — входят в комнату…"

— Данная фотография прежде всего — показатель серьезности, стабильности Сербии. В недавнем прошлом в Сербии не было такого единства вокруг приоритетов и видения государства, нашего стратегического направления и того, что мы хотим достичь, между различными гранями нашего общества.

Мне приятно, что сфотографироваться предложил наследник престола Александр Карагеоргиевич, а патриарх и я не имели ничего против. Это признак другой Сербии, новой Сербии, в которой нет такого разделения и его не должно быть, поэтому мне дорога эта фотография. Нет больше причин для деления, у нас есть только одна страна и для нее надо работать, и вместе с различными взглядами у нас есть один общий интерес, а это лучшая, более сильная и стабильная Сербия, которая может добиться лучшей репутации в мире, и мы все вместе к этому стремимся. Мне приятно, что я — часть такой команды и часть такой истории Сербии, от которой ожидаем значительных шагов вперед в последующие три года. Ради всего этого, из-за единства и того, что все важнейшие силы показали серьезность и готовность преодолеть различия в пользу нашего отечества, а также из-за того, что предыдущее правительство смогло провести непопулярные меры, заслужить доверие граждан и продолжить свою политику, мы смогли избежать удара в стену на шестой скорости, банкротства Сербии и сейчас имеем стабильную ситуацию, на базе которой можем продолжить строительство.

- В конце беседы хотелось бы спросить о ваших предпочтениях. Какие у вас любимые книги или группы и песни?

— Мои любимые группы — Depeche Mode, New Order, Joy Division, люблю восьмидесятые. Мой любимый писатель — Салман Рушди.

Но не успела послушать новый альбом Depeche Mode, так как целый год посвятила государственному управлению и местному самоуправлению, Национальной академии госуправления. Уверена, что следующий год станет еще более насыщенным.