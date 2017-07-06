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В мире

Главы МВД стран ЕС согласовали план помощи Италии в проблеме мигрантов

Сюжет:
Ситуация с беженцами в Европе (4517)
15:4106.07.2017
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© AP Photo / Emilio MorenattiМигранты, прибывшие из Ливии, в порту Сицилии, Италия. Архивное фотоМигранты, прибывшие из Ливии, в порту Сицилии, Италия. Архивное фото
© AP Photo / Emilio Morenatti

БРЮССЕЛЬ, 6 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Главы МВД стран-членов Евросоюза на встрече в Таллине согласовали план действий, призванный помочь Италии справиться с миграционным кризисом, говорится в коммюнике эстонского председательства в Совете ЕС.

Мигранты. Архивное фото
© AFP 2017 / Giovanni Isolino
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Заявление, в котором не обозначены сроки выполнения тех или иных шагов, принято на основе предложений Еврокомиссии, во вторник призвавшей страны Евросоюза активнее принимать беженцев, оказавшихся в Италии, и способствовать высылке прибывающих в страну нелегалов.

Министры договорились продолжать содействовать усилению потенциала ливийской береговой охраны, программе добровольной депортации мигрантов из Ливии в Нигер и в страны их происхождения, активизировать переселение в ЕС беженцев из конфликтных регионов, сотрудничать с Нигером и Мали для остановки потоков нелегалов в Ливию и ужесточения пограничного контроля на южных границах страны. Министры также согласились финансировать на должном уровне целевой фонд ЕС по Северной Африке в 2018 году и позже.

Колючая проволока на границе стран в ЕС. Архивное фото
© AP Photo / MTI/ Janos Marjai
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Кроме того, главы МВД заявили о необходимости координировать усилия по спасению мигрантов в море, на чем настаивают итальянские власти.

"Министры приветствовали инициативу итальянских властей, нацеленную на то, чтобы вовлеченные в поисково-спасательные операции суда неправительственных организаций действовали в четко определенных правилах в виде кодекса поведения, который должен быть в срочном порядке составлен итальянскими властями", — говорится в заявлении.

Министры выступили за более активную депортацию нелегальных мигрантов с территории ЕС, в том числе путем заключения эффективных соглашений о реадмиссии и практических договоренностей с третьими странами "с использованием всех возможных рычагов, в том числе визовой политики".

Мигранты в потру Катания на острове Сицилия, Италия. Архивное фото
© AFP 2017 / Giovanni Isolino
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"Необходимо при поддержке стран-членов усилить Европейское агентство пограничной и береговой охраны, в том числе в сфере возвращения (мигрантов)", — сообщается в документе.

Участники заседания поддержали и призыв ЕК ускорить расселение по Евросоюзу прибывших в Италию беженцев, несмотря на отказ ряда стран ЕС от участия в этой программе.

"Министры также обязались предпринять шаги, чтобы гарантировать перемещение всех подпадающих (под программу беженцев – ред.) из Италии", — говорится в заявлении.

При этом министры отметили, что ожидают от Италии проведения эффективной миграционной политики. Такая политика должна "обеспечить стопроцентную идентификацию, регистрацию и снятие отпечатков пальцев всех мигрантов, гарантировать быструю идентификацию нуждающихся в защите и быстрое возвращение тех, кто не подал заявление или кому не была предоставлена международная защита".

Глава МИД Венгрии Петр Сиярто. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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По данным агентства ЕС Frontex, в Италию по центрально-средиземноморскому маршруту в 2016 году прибыли более 180 тысяч человек, в основном это выходцы из Африки, большинство из них — нигерийцы, а также граждане Эритреи, Гвинеи, Кот-д'Ивуара и Гамбии. Число погибших и пропавших мигрантов в 2016 году составило более 5 тысяч человек.

В течение последних нескольких дней в Италии высадились свыше 12 тысяч мигрантов. В условиях разгоревшегося кризиса Италия предупредила ЕК, что может закрыть порты для судов неправительственных организаций, которые занимаются спасением нелегальных мигрантов в водах Средиземного моря. Итальянские газеты также сообщили, что морской кодекс для кораблей НПО, который предложила разработать Италия, допускает возможность конфискации судна при нарушении организациями норм, касающихся оборудования и требований к экипажу.

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