В Афганистане за сутки ликвидировали около сотни боевиков

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Силы безопасности Афганистана за сутки ликвидировали по меньшей мере 99 боевиков, говорится в сообщении министерства обороны, опубликованном в четверг.

По данным ведомства, боевики были ликвидированы в ходе операций, проводившихся в различных провинциях страны. Среди убитых числятся восемь боевиков террористической группировки "Исламское государство"*.

Еще 57 боевиков были задержаны.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства".

*Террористическая организация, запрещена в России