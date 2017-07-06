Ливневые дожди на юго-западе Японии унесли жизни трех человек

ТОКИО, 6 июл – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Жертвам ливневых дождей и вызванными ими оползнем и затоплениями на острове Кюсю на юго-западе Японии стали, по последним данным, три человека, семеро получили травмы различной степени тяжести.

По данным телеканала NHK на 18.00 по местному времени (12.00 мск), два человека погибли в префектуре Оита, еще один – в префектуре Фукуока. К настоящему времени спасатели не могут связаться с тремя жителями села Тохо в уезде Асакура — одном из наиболее пострадавших районов острова.

Правительство Японии оценивает ситуацию на юго-западе страны как чрезвычайную. На место брошены 7,5 тысячи сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны. Приказ или рекомендация о срочной эвакуации отправлены 556 тысячами жителей острова Кюсю. По различным данным, около 500 человек оказались изолированы в результате затопления дорог. Операторы мобильной связи сообщают о сбоях в некоторых районах острова.

Город Асакура в префектуре Фукуока после ливней и разлива реки залит водой и грязью по середину первых этажей домов. В желтом потоке увязли машины, вода и грязь поднимается выше колес. В город потоком принесло поваленные деревья, ветки и мусор. Дорог не видно: между уцелевшими домами стоит вода и грязь. Около 50 человек, попытавшихся найти спасение в школе, оказались отрезаны от дорог поднявшимся уровнем воды. Есть свидетельства об унесенных потоком людях и машинах.

В городе Хита в префектуре Оита водой смыло железнодорожный мост. Местные власти пока не в состоянии оценить ущерб. Из городов и поселков, терпящих бедствие, брошенные на помощь сотрудники сил самообороны на руках выносят стариков. Дороги затоплены выше колена.