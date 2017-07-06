Захарова рассказала,что мешает начать шестисторонние переговоры по КНДР

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россия не понимает, что мешает США возобновить шестисторонние переговоры по решению проблем Корейского полуострова, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нам вообще ничего не мешает", — сказала представитель МИД РФ, отвечая на вопрос, что мешает России объединить усилия с США по решению проблем Корейского полуострова. На уточняющий вопрос, почему в таком случае не удается наладить взаимодействие с США, она предложила спросить это у самих Соединенных Штатов.

"Самое интересное, что и китайцам ничего не мешает. И у нас с китайцами все получается в этом отношении – обмениваться информацией, обмениваться оценками, делать совместные заявления, проводить консультации. Почему что-то, если что-то есть, мешает нашим коллегам в Вашингтоне – сесть за стол переговоров, возобновить переговорный процесс, возможно, предложить свои форматы какие-то – это вопрос к ним, а не к нам", — подчеркнула представитель МИД РФ.

Накануне в своем выступлении в Совете Безопасности ООН зампостпреда России Владимир Сафронков призвал к перезапуску шестисторонних переговоров по решению проблем Корейского полуострова.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова начались в августе 2003 года. В них приняли участие высокопоставленные дипломаты России, КНДР, Южной Кореи, США, Китая и Японии. В результате КНДР не только заморозила свою ядерную программу, но и приступила к демонтажу реактора в экспериментальном центре в Йонбене. Однако с 2008 года диалог фактически зашел в тупик после того, как США и КНДР не договорились о способах проверки представленного Пхеньяном списка его ядерных программ, а Япония и Южная Корея отказались от выполнения своих обязательств по поставкам северным корейцам топлива для обычных электростанций взамен на отказ от ядерной программы.

В ходе визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпиня было подписано совместное заявление по проблемам Корейского полуострова. В нем РФ и Китай предлагают КНДР объявить мораторий на испытания ядерных взрывных устройств и тестовые пуски баллистических ракет, а США и Республике Корея соответственно воздерживаться от проведения крупномасштабных совместных учений.